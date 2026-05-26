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San Marcos: estudiantes levantan toma del campus tras acuerdo con autoridades

Entre los acuerdos, la universidad comunicará al Congreso su rechazo al proyecto de ley 12736, que plantea permitir la reelección de autoridades universitarias.

Estudiantes de San Marcos levantan toma de la Ciudad Universitaria
Estudiantes de San Marcos levantan toma de la Ciudad Universitaria | Foto: RTV San Marcos
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La toma estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llegó a su fin este 26 de mayo, luego de que representantes estudiantiles alcanzaran acuerdos con las autoridades universitarias para entregar el campus y reiniciar las actividades académicas.

Los acuerdos se suscribieron al finalizar una mesa de diálogo que contó con la intermediación de la Defensoría del Pueblo. Este espacio se instaló dos semanas después del inicio de la protesta estudiantil. Los alumnos adoptaron la medida de fuerza el 12 de mayo en rechazo, principalmente, a la posible aprobación en el Congreso del proyecto de ley 12736, el cual plantea permitir la reelección de autoridades universitarias.

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Comunicado de la UNMSM tras acuerdos

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¿Qué acuerdos se alcanzaron en la mesa de diálogo de San Marcos?

Una medida consensuada es que se publique en la página web de la UNMSM el pronunciamiento de la institución sobre el rechazo al proyecto de ley 12736, que establece la reelección de rectores, vicerrectores y decanos. Además, este documento tendrá que ser remitido mediante oficio al Parlamento.

Asimismo, se acordó que el pedido planteado sobre la culminación del mandato de la rectora, vicerrectores, órganos de gobierno y el régimen de sucesión sea elevado a la Asamblea Universitaria, máximo ente de gobierno de la universidad, para ser considerado como punto de agenda después del 7 de junio y antes del 26 de julio del 2026.

En otro punto, se estableció permitir que el representante acreditado por la Junta Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) participe de las sesiones con derecho a voz de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario y sus comisiones, en tanto se esté a los resultados del proceso judicial con la federación.

Además, la universidad se comprometió a no impulsar procedimientos administrativos disciplinarios contra los estudiantes que participaron el 12 de mayo en la toma de la ciudad universitaria; y, en el ámbito penal, a abstenerse de iniciar nuevos procedimientos o elevar actuados, así como a gestionar ante el Ministerio Público la desestimación de denuncias penales. No obstante, se precisó que el archivo definitivo de los procesos penales corresponde únicamente a la Fiscalía.

¿Cuándo entregarán el campus de San Marcos los estudiantes?

Según el acuerdo, los alumnos que están dentro del recinto tendrán que liberar el campus y entregarlo en condiciones adecuadas el miércoles 27 de mayo al mediodía.

Finalmente, la representación de la federación universitaria y las autoridades se comprometieron a mantener el diálogo de manera permanente para evitar situaciones que conlleven un nuevo escalamiento del conflicto social.

Acta San Marcos

Acta San Marcos

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