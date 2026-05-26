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La periodista Perla Berrios aclaró cuál es su verdadera relación con Marisel Linares, quien viene siendo investigada por presunto encubrimiento tras el atropello que acabó con la vida de la deportista peruana. Durante su participación en el podcast 'Nadie se salva' de Roro Network, la comunicadora aseguró que nunca existió una amistad cercana entre ambas y defendió su postura de informar sobre el caso pese a haber compartido pantalla en distintos canales de televisión.

Berrios también explicó cómo informó la tragedia que conmocionó al país en febrero de este año. “No porque la persona que está involucrada de alguna manera ha sido excolega mía, yo como periodista tengo que guardar algún tipo de falso espíritu de cuerpo”, afirmó. Además, remarcó que su deber como profesional está por encima de cualquier vínculo laboral: “Espero que la justicia prime en este caso para la familia de Lizeth Marzano”.

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Perla Berrios explica por qué decidió hablar del caso Lizeth Marzano

Durante la entrevista en el podcast, Perla Berrios recordó que decidió abordar el caso desde una perspectiva periodística luego de conocer los detalles del atropello que terminó con la muerte de Lizeth Marzano, deportista peruana de 33 años. La comunicadora explicó que utilizó sus redes sociales para informar sobre el avance del caso y el pedido de justicia impulsado por la familia de la víctima.

“Yo lo que hice a través de TikTok fue informar sobre el terrible atropello que había sufrido esa campeona y también la lucha por la justicia que vivió su familia, su hermano, que regresó al lugar de los hechos”, comentó. Según explicó, nunca consideró correcto guardar silencio únicamente porque una de las personas involucradas había sido su excompañera de trabajo en televisión.

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Perla Berrios aclara cuál era su relación con Marisel Linares

Otro de los temas que abordó Perla Berrios fue la relación que mantuvo con Marisel Linares, quien actualmente afronta cuestionamientos tras haber sido incluida en la investigación por presunto encubrimiento. La periodista dejó claro que ambas solo compartieron espacios laborales y negó que existiera una amistad cercana fuera de cámaras.

“Éramos colegas, hemos trabajado juntas en Latina un tiempito y luego en Willax”, precisó Berrios cuando fue consultada directamente sobre el vínculo que mantenían. Asimismo, evitó profundizar sobre la carrera profesional de Linares y prefirió enfocarse en la importancia de que las autoridades esclarezcan el caso.

“Yo preferiría no opinar sobre eso, yo espero que la justicia prime en este caso para la familia de Lizeth Marzano”, respondió. Además, reflexionó sobre la responsabilidad de los periodistas al momento de informar y cuestionó la doble moral en algunos casos mediáticos.

“Tú no puedes como periodista salir a criticar a algunos políticos o algunas situaciones que no son correctas y no medir con la misma vara cuando a ti te toca de alguna forma”, manifestó y lamentó la frecuencia de accidentes y atropellos en el país.