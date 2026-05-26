Ignacio Buse se luce junto a su tío Gastón Acurio y revela el secreto para preparar leche de tigre: "La colita del pescado"

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Ignacio Buse volvió a generar repercusión, aunque esta vez lejos de las canchas. El joven deportista apareció en un video junto al chef peruano Gastón Acurio, quien le preguntó cómo prepara su leche de tigre. El video fue compartido a través de redes sociales por el reconocido cocinero, quien también es tío del tenista.

En el video, se aprecia a 'Nacho' respondiendo con naturalidad su receta de la leche de tigre. “Le pongo la colita del pescado. Lo pruebo y voy regulando como queda de sabores”, mencionó entre risas el tenista, quien hace pocos días campeonó en el ATP 500 de Hamburgo.

Ignacio Buse se luce junto a su tío Gastón Acurio y revela el secreto para preparar leche de tigre

El video llega en medio de un gran momento deportivo que atraviesa Ignacio Buse. Recordemos que además de ganar la competición en Hamburgo, ‘Nacho’ participó en el Roland Garros 2026, donde quedó eliminado en primera ronda a manos de Andrey Rublev.

Buse viene ganando notoriedad internacional tras sus recientes actuaciones en el circuito ATP, convirtiéndose en una de las principales promesas del tenis peruano. Sus últimos logros hicieron que escale posiciones en el ranking, ubicándose actualmente en el puesto 31 a nivel mundial.

¿Cuándo será el próximo partido de Ignacio Buse?

Luego de quedar eliminado en la categoría individual del Roland Garros 2026, ‘Nacho’ aún competirá en la modalidad doble junto al estadounidense Mac Kiger. Sus rivales serán el taiwanés Ray Ho y el alemán Hendrik Jebens. Este cotejo se realizará mañana miércoles a las 9.00 a. m. (hora peruana). El horario podría variar dependiendo los enfrentamientos previos.