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Gino Assereto se pronunció luego del enfrentamiento mediático entre su hermano Jota Benz y su expareja Jazmín Pinedo. El exchico reality fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego' y respondió con sinceridad sobre el conflicto, en defensa de la conductora de televisión.

“Jazmín es la mamá de mi hija. Muy independiente a eso, no tengo ningún problema ni con ella ni con nadie”, expresó el popular ‘Tiburón’. Sin embargo, evitó atacar a su hermano y aseguró que entiende por qué decidió responder públicamente. “Si a Jazmín le buscan la boca, va a responder porque ella es así. Y si a mi hermano le buscan la boca, va a responder porque él es así”, comentó.

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Gino Assereto se sincera sobre enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Jota Benz

Durante la entrevista con el programa de espectáculos, Gino Assereto dejó claro que no pretende involucrarse directamente en el conflicto entre Jazmín Pinedo y Jota Benz, pero sí quiso expresar su posición frente a las recientes declaraciones de ambos personajes públicos.

El exchico reality señaló que comprende las reacciones de las dos partes debido al carácter que tienen. “Mi hermano sí se vio, digamos, en la necesidad de responder. Es válido, lo respeto también. O sea, el hecho de yo decir que yo respeto las cosas no quiere decir que yo las comparto”, afirmó ante las cámaras.

Asimismo, expresó que ambos suelen responder cuando se sienten atacados, por lo que considera que el intercambio de comentarios era algo que podía ocurrir tarde o temprano. “Se han juntado dos personas que se han agarrado, se han dicho de todo y esperemos que lo solucionen”, manifestó.

Gino Assereto asegura que mantiene buena relación con ambos

Otro de los puntos que quiso aclarar Gino Assereto fue que, pese al enfrentamiento entre su hermano y su expareja, él continúa teniendo una relación cordial con ambos. El modelo señaló que no piensa tomar partido en esta situación porque considera que es un problema ajeno.

“De esto, ambos van a sacar un aprendizaje. Esto es una experiencia donde ellos van a sacar un aprendizaje de lo que está sucediendo. Y en esta experiencia, yo no estoy en la ecuación”, sostuvo durante la conversación con 'Amor y fuego'.