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¿Nadeska Widausky será extraditada a Bélgica? Interpol revela qué pasará con la exbailarina tras su captura

Tras ser capturada en Lima por agentes de Interpol, el futuro de Nadeska Widausky quedó en manos de la justicia, y una posible decisión podría cambiar su destino.

Nadeska Widausky enfrentará un proceso de extradición. Foto: composición LR/Willax TV
Nadeska Widausky enfrentará un proceso de extradición. Foto: composición LR/Willax TV
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Nadeska Widausky fue detenida el martes 26 de mayo por agentes de Interpol Lima, en el distrito de Jesús María, luego de que las autoridades judiciales de Bélgica emitieran una notificación roja internacional en su contra. La exbailarina peruana es investigada por presuntamente integrar una organización criminal vinculada a delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros delitos conexos, situación que ahora la coloca frente a un posible proceso de extradición hacia el país europeo.

Tras la captura, representantes de Interpol y la defensa legal de la modelo se pronunciaron sobre el futuro judicial de la exfigura mediática. El teniente Jorge Pérez confirmó que actualmente las autoridades peruanas se encuentran a la espera de la solicitud formal de extradición por parte de Bélgica. “Hemos tenido una coordinación e intercambio de información para el logro de este hecho trascendental”, señaló el agente, quien además aclaró que Nadeska Widausky no registra investigaciones pendientes en el Perú.

PUEDES VER: Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de captura en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

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Interpol revela qué pasará con Nadeska Widausky tras ser detenida

La captura de Nadeska Widausky se produjo cinco días después de que Interpol recibiera la alerta internacional emitida por Bélgica el pasado 21 de mayo de 2026. Según informó el teniente Jorge Pérez, las autoridades realizaron un trabajo coordinado para ubicar y detener a la modelo.

El representante de Interpol explicó que, tras la intervención, la exbailarina debía cumplir primero con el procedimiento correspondiente ante el médico legista antes de ser puesta a disposición de las autoridades judiciales. Posteriormente, el caso pasará al juzgado de turno de Lima, donde se evaluará su situación legal mientras avanza el pedido de extradición formulado desde Europa.

PUEDES VER: La vez que la Fiscalía descubrió desbalance patrimonial de Nadeska Widausky de más de 762 mil soles: le confiscaron lujoso departamento

lr.pe

Abogado de Nadeska Widausky confiesa qué conversó con la exbailarina

Por su parte, el abogado Julio Gago reveló que ya pudo conversar con Nadeska Widausky tras su detención y aseguró que su patrocinada rechaza todas las acusaciones formuladas en Bélgica. Según explicó, la modelo sostiene que la denuncia en su contra sería falsa y tendría relación con conflictos familiares.

"He hablado con ella y ella me refiere que es una acusación falsa. Es una denuncia que viene de Bélgica, que es proxenetismo. Ella refiere que es un primo suyo con quien tiene enemistad y ha hecho esa denuncia", manifestó el letrado ante los medios de comunicación luego de la captura.

Además, el abogado confirmó que la exbailarina deberá afrontar un proceso judicial relacionado con una posible extradición hacia Bélgica, donde continuarán las investigaciones en su contra. "Bueno, ella tiene que pasar por un juzgado. Ahorita va a un juzgado; el juez ya va a resolver su condición. Ella va a afrontar una extradición", precisó.

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