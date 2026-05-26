El programa ‘El reventonazo de la Chola’ dominó la audiencia con 10.5 puntos el sábado 23 de mayo, superando a otros shows como ‘Yo soy’ y ‘La granja VIP’. | Foto: difusión

El programa ‘El reventonazo de la Chola’ dominó la audiencia con 10.5 puntos el sábado 23 de mayo, superando a otros shows como ‘Yo soy’ y ‘La granja VIP’. | Foto: difusión

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Carlos Álvarez y Jorge Benavides se volvieron a juntar en la pantalla chica y sorprendieron a más de uno con su química en 'JB Noticias'. Sin embargo, el rating no los acompañó como esperaban. Otros programas sabatinos, como 'El reventonazo de la Chola' y 'Yo soy', lograron mejores cifras.

El sábado 23 de mayo, 'El reventonazo de la Chola' lideró la sintonía con 10,5 puntos de rating, mientras que el programa cómico de Panamericana Televisión apenas alcanzó 2,5. En tanto, 'Yo soy' llegó a 4,8 y la franquicia internacional 'La granja VIP Perú', que tuvo como último eliminado a Renato Rossini Jr., apenas registró 2,7 puntos.

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'El reventonazo de la Chola' venció al junte de Carlos Álvarez con JB

Mientras Carlos Álvarez y Jorge Benavides regresaron con el sketch del Padre Maritin y Alejandro Guerrero tras 17 años, 'El reventonazo de la Chola' hizo un homenaje al recordado 'Makuko' Gallardo en su secuencia Leyendas, quien en los próximos días volverá a los escenarios gracias a la inteligencia artificial.

Como era de esperar, la Chola Chabuca se mostró agradecida con el público por la consolidación de 'El reventonazo' como el programa más visto del fin de semana.

“Estoy muy agradecido con el púbico peruano por el amplio respaldo para ‘El reventonazo’, que una semana más sigue liderando las cifras de sintonía y entregando entretenimiento a las familias con un elenco muy profesional", comentó Ernesto Pimentel, creador de la Chola Chabuca, en sus redes sociales.

Además, ‘El reventonazo de la Chola’ celebró el Día del payaso peruano y anunció el inicio de la preventa del circo de la Chola Chabuca, que inicia el próximo 16 de julio en Plaza Norte, donde Pimentel presentará el espectáculo 'Un principito en el circo de la Chola Chabuca' con la presencia del querido Edgar Vivar.





La Chola Chabuca anuncia la temporada 2026 de su circo en Plaza Norte. Foto: difusión

Así quedaron los programas sabatinos

'El reventonazo de la Chola' - 10,5 puntos

'Los milagros de la rosa Perú' - 9,7 puntos

'El chavo' - 5,7 puntos

'Estás en todas' - 5,2 puntos

'Yo soy' - 4,8 puntos

'La granja VIP Perú' - 2,7 puntos

'JB Noticias' - 2,5 puntos