HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

‘JB en ATV’, con Carlos Álvarez, compitió contra ‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Yo soy’: ¿cuántos puntos de rating registran los programas sabatinos?

Carlos Álvarez y Jorge Benavides regresaron a la televisión en 'JB Noticias', pero no lograron el rating esperado, ya que no pudieron contra 'El reventonazo de la Chola' y 'Yo soy'.

El programa ‘El reventonazo de la Chola’ dominó la audiencia con 10.5 puntos el sábado 23 de mayo, superando a otros shows como ‘Yo soy’ y ‘La granja VIP’.
El programa ‘El reventonazo de la Chola’ dominó la audiencia con 10.5 puntos el sábado 23 de mayo, superando a otros shows como ‘Yo soy’ y ‘La granja VIP’. | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Carlos Álvarez y Jorge Benavides se volvieron a juntar en la pantalla chica y sorprendieron a más de uno con su química en 'JB Noticias'. Sin embargo, el rating no los acompañó como esperaban. Otros programas sabatinos, como 'El reventonazo de la Chola' y 'Yo soy', lograron mejores cifras.

El sábado 23 de mayo, 'El reventonazo de la Chola' lideró la sintonía con 10,5 puntos de rating, mientras que el programa cómico de Panamericana Televisión apenas alcanzó 2,5. En tanto, 'Yo soy' llegó a 4,8 y la franquicia internacional 'La granja VIP Perú', que tuvo como último eliminado a Renato Rossini Jr., apenas registró 2,7 puntos.

PUEDES VER: Jazmin Pinedo gana juicio a Latina tras cuatro años de proceso legal y revelan la millonaria cifra que recibirá la conductora de televisión

lr.pe

'El reventonazo de la Chola' venció al junte de Carlos Álvarez con JB

Mientras Carlos Álvarez y Jorge Benavides regresaron con el sketch del Padre Maritin y Alejandro Guerrero tras 17 años, 'El reventonazo de la Chola' hizo un homenaje al recordado 'Makuko' Gallardo en su secuencia Leyendas, quien en los próximos días volverá a los escenarios gracias a la inteligencia artificial.

Como era de esperar, la Chola Chabuca se mostró agradecida con el público por la consolidación de 'El reventonazo' como el programa más visto del fin de semana.

“Estoy muy agradecido con el púbico peruano por el amplio respaldo para ‘El reventonazo’, que una semana más sigue liderando las cifras de sintonía y entregando entretenimiento a las familias con un elenco muy profesional", comentó Ernesto Pimentel, creador de la Chola Chabuca, en sus redes sociales.

Además, ‘El reventonazo de la Chola’ celebró el Día del payaso peruano y anunció el inicio de la preventa del circo de la Chola Chabuca, que inicia el próximo 16 de julio en Plaza Norte, donde Pimentel presentará el espectáculo 'Un principito en el circo de la Chola Chabuca' con la presencia del querido Edgar Vivar.


La Chola Chabuca anuncia la temporada 2026 de su circo en Plaza Norte. Foto: difusión

La Chola Chabuca anuncia la temporada 2026 de su circo en Plaza Norte. Foto: difusión

PUEDES VER: Mónica Torres rompe en llanto en ‘La granja VIP Perú’ tras fuerte acusación de Pamela López: “Me estás haciendo sentir peor”

lr.pe

Así quedaron los programas sabatinos

  • 'El reventonazo de la Chola' - 10,5 puntos
  • 'Los milagros de la rosa Perú' - 9,7 puntos
  • 'El chavo' - 5,7 puntos
  • 'Estás en todas' - 5,2 puntos
  • 'Yo soy' - 4,8 puntos
  • 'La granja VIP Perú' - 2,7 puntos
  • 'JB Noticias' - 2,5 puntos
Así quedó el rating del sábado 23 de mayo de los programas peruanos.

Así quedó el rating del sábado 23 de mayo de los programas peruanos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Hijo de 'Makuko' Gallardo se quiebra al revelar la 'deuda' pendiente con su padre: "Darle un último abrazo"

Hijo de 'Makuko' Gallardo se quiebra al revelar la 'deuda' pendiente con su padre: "Darle un último abrazo"

LEER MÁS
Cómico ambulante ‘Kiwi’ anuncia que se convertirá en padre y su novia tiktoker luce su avanzado embarazo

Cómico ambulante ‘Kiwi’ anuncia que se convertirá en padre y su novia tiktoker luce su avanzado embarazo

LEER MÁS
Ernesto Pimentel confirma que 'Sábado Súper Star' no va más y revela fuerte motivo: "Les prometo que voy a hacer una pequeña pausa"

Ernesto Pimentel confirma que 'Sábado Súper Star' no va más y revela fuerte motivo: "Les prometo que voy a hacer una pequeña pausa"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jazmin Pinedo gana juicio a Latina tras cuatro años de proceso legal y revelan la millonaria cifra que recibirá la conductora de televisión

Jazmin Pinedo gana juicio a Latina tras cuatro años de proceso legal y revelan la millonaria cifra que recibirá la conductora de televisión

LEER MÁS
¿Nadeska Widausky será extraditada a Bélgica? Interpol revela qué pasará con la exbailarina tras su captura

¿Nadeska Widausky será extraditada a Bélgica? Interpol revela qué pasará con la exbailarina tras su captura

LEER MÁS
Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de captura en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de captura en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

LEER MÁS
Melcochita marca distancia de matrimonio con su novia de 22 años tras decir que él "está en los descuentos": "Uno tiene que ir poco a poco"

Melcochita marca distancia de matrimonio con su novia de 22 años tras decir que él "está en los descuentos": "Uno tiene que ir poco a poco"

LEER MÁS
Periodista Perla Berrios niega amistad con Marisel Linares tras caso Lizeth Marzano: "Espero que la justicia prime"

Periodista Perla Berrios niega amistad con Marisel Linares tras caso Lizeth Marzano: "Espero que la justicia prime"

LEER MÁS
Streamer ‘Manolito’ es hallado inconsciente en plena calle tras verse con una mujer: usuarios lamentan su situación

Streamer ‘Manolito’ es hallado inconsciente en plena calle tras verse con una mujer: usuarios lamentan su situación

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025