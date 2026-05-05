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'La Chocolatita' sorprende con fuerte reacción tras ampay junto a Pedro Aquino: "Cuernos por aquí, cuernos por allá"

¿Indirecta a la esposa de Pedro Aquino? 'La Chocolatita' no dudó en lanzar un mensaje cargado de ironía luego de revelarse la infidelidad del futbolista, quien fue captado entrando a su departamento.

Modelo 'La Chocolatita' y Pedro Aquino fueron expuestos por 'Magaly TV, la firme'.
Modelo 'La Chocolatita' y Pedro Aquino fueron expuestos por 'Magaly TV, la firme'. | Foto: composición LR/ Instagram
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El nombre de La Chocolatita vuelve a acaparar titulares. Tras el ampay difundido junto al futbolista Pedro Aquino, la modelo y creadora de contenido se convirtió nuevamente en el centro de la polémica. Las imágenes reveladas por 'Magaly TV: la firme' la noche del 4 de mayo mostraron al mediocampista de Alianza Lima ingresando al departamento de la joven en Surquillo, hecho que desencadenó un escándalo mediático.

En medio de la controversia, la figura pública, cuyo nombre real es Raiza Martínez, sorprendió con un video en sus redes sociales. Su reacción añadió un nuevo capítulo a la historia que ha remecido tanto la vida personal del futbolista como la farándula nacional.

PUEDES VER: Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación del futbolista y lanza fuerte dardo a 'La Chocolatita': "Merecemos valorarnos"

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La fuerte reacción de La Chocolatita tras ampay con Pedro Aquino

Horas antes de que Katherine Fernández oficializara su separación de Pedro Aquino, La Chocolatita compartió en sus historias de Instagram un video que generó gran repercusión. En la grabación, la modelo aparece bailando una melodía que parece aludir a una mujer que sufrió la traición de un hombre en quien confiaba. “Mamá, tú lo puedes subir y ponerlo en un altar… y para lo que nace doblado, jamás se endereza”, se escuchaba decir a la voz femenina mientras la creadora interpretaba la letra con gestos.

Lo que más llamó la atención, sin embargo, fueron los ademanes de cuernos que realizó al final del clip, acompañados de la frase repetida: “Cuernos por aquí, cuernos por allá”. El contenido fue vinculado rápidamente al destape, pues el deportista mantenía un matrimonio de más de 10 años con la madre de sus tres hijos, relación que incluyó su etapa de ocho años como novios y, posteriormente, como esposos.

PUEDES VER: Futbolista Pedro Aquino es ampayado entrando al departamento de modelo y le es infiel a su esposa

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Esposa de Pedro Aquino anuncia separación y lanza dardo a La Chocolatita

Tras el ampay de Pedro Aquino y La Chocolatita, Katherine Fernández anunció su separación definitiva del mediocampista de Alianza Lima. A través de un comunicado, dejó en claro que optaba por priorizar su bienestar y el de su familia, además de abordar esta situación en el ámbito privado.

En su comunicado, Fernández no dejó pasar la oportunidad de reflexionar sobre las mujeres que se vinculan con hombres casados, dejando entrever una alusión a la creadora de redes sociales. “Y a las mujeres que, sabiendo que se involucran con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele verlas caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más”, sentenció.

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