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Futbolista Pedro Aquino es ampayado entrando al departamento de modelo y le es infiel a su esposa

¡Ampay! Magaly Medina reveló imágenes comprometedoras del futbolista de Alianza Lima, Pedro Aquino, quien lleva 12 años de matrimonio y tiene tres hijos con Katherine Fernández.

Raiza Martínez 'La chocolatita' mostró sus chats con Pedro Aquino. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Raiza Martínez 'La chocolatita' mostró sus chats con Pedro Aquino. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
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Magaly Medina reveló que el ampay bomba que tenía preparado en su adelanto involucraba a Pedro Aquino, futbolista de Alianza Lima, quien jugó el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana.

El deportista fue ampayado cuando entraba al departamento de la modelo Raiza Martínez, en Surquillo. Luego, ella mostró a las cámaras de 'Magaly TV: la firme' los chats subidos de tono que mantenía con él. De esta manera, Aquino le habría sido infiel a su esposa, Katherine Fernández, con quien lleva 12 años de casado y tiene tres hijos en común.

Modelo Raiza Martínez muestra chats comprometedores con Pedro Aquino

La modelo Raiza Martínez, apodada ‘La Chocolatita’ reveló que el modus operandis de Pedro Aquino fue contactarla a través de las redes sociales. En conversación con el reportero de Magaly Medina, la influencer mostró las conversaciones con el futbolista que datan desde los primeros días de enero de este año, fecha en la que él se mostraba muy cariñoso y detallista con su esposa en Instagram.

Según los chats expuestos por la modelo, Aquino le pedía fotos subidas de tono e intercambian mensajes. Hasta que el 28 de abril, ambos quedaron en verse en el departamento de Martínez, ubicado en Surquillo.

Justamente, las cámaras de Magaly Medina llegaron hasta el lugar y captaron al futbolista de Alianza Lima ingresando a la vivienda alrededor de las 7:45 de la mañana y retirándose doce minutos después. La influencer aseguró que mantuvieron intimidad. “La pasamos rico”, declaró.

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