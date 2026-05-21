HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     
Espectáculos

Shirley Arica y Samahara Lobatón encaran a Pamela López tras desearle la muerte a Pati Lorena en ‘La granja VIP’: “Fue algo muy fuerte”

Durante el careo, Shirley Arica y Samahara Lobatón cuestionaron a Pamela López por desearle lo peor a la productora Pati Lorena. La ex de Cueva no se quedó callada.

Un nuevo careo en ‘La granja VIP Perú’ llevó a la elección de nominados, destacando a Pamela López, criticada por desear la muerte a Pati Lorena.
Un nuevo careo en ‘La granja VIP Perú’ llevó a la elección de nominados, destacando a Pamela López, criticada por desear la muerte a Pati Lorena. | Foto: captura Youtube
Escuchar
Resumen
Compartir

Un nuevo careo se realizó en 'La granja VIP Perú', donde se eligió a los nuevos nominados para la gala de eliminación. Una de las más votadas fue Pamela López, quien fue duramente criticada por el equipo de las ‘Víboras’ por supuestamente haberle deseado la muerte a Pati Lorena, en la discusión que protagonizaron el lunes 18 de mayo.

En la última edición de 'La granja VIP Perú', el miércoles 20 de mayo, Pamela López recibió los votos de Shirley Arica y Samahara Lobatón, quienes aprovecharon su momento para exponer a la aún esposa de Christian Cueva.

PUEDES VER: Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

lr.pe

Shirley Arica y Samahara Lobatón cuestionan a Pamela López en vivo

Tras enviarle un saludo a Pablo Heredia, el último eliminado del programa, Shirley Arica cuestionó a Pamela López por sus desafortunadas palabras contra la productora Pati Lorena, a quien supuestamente le deseó lo peor.

“Siento que eres una persona que va de cero a 100 en cuestión de segundos. Esta semana he estado más presente en las actitudes de mis compañeros. Casi siempre no me importa lo que hace el resto, es la verdad, pero he estado más observadora y te he visto con unos comportamientos y unos comentarios bastante desafortunados, como deseándole la muerte a otra persona. Creo que uno puede a veces salirse de los cabales, pero siempre hay que mantener la cordura”, expresó la ‘Chica realidad’.

En tanto, Pamela López respondió: “Sí, es correcto lo que dices. Evidentemente, hay personas que se salen de la cordura. No considero que eso sea algo grave, sin embargo, lo asumo. Puedo hacer mea culpa por jurar por la vida de personas que yo considere, pero no por la vida del resto. Sin embargo, cuando me toque sacar las garras para defender mi verdad o la única verdad, a veces piso el acelerador”.

Samahara Lobatón también criticó a Pamela López, a pesar de resaltar que en las últimas semanas no ha tenido ningún problema. “Creo que tú y yo no tenemos una mala relación ni nos llevamos mal. No siento ningún tipo de cosas mal entre nosotras, pese a todo lo que ha pasado anteriormente. Pero creo que desearle la muerte a alguien es algo muy fuerte. Tdos podemos tener nuestro sube y baja y yo no soy quién para decírtelo porque soy la menos indicada, pero tú te prendes también, Pamela. Y desear la muerte, para mí, es algo muy fuerte”, indicó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

LEER MÁS
‘La granja VIP Perú’ cambió de horario para competir contra ‘Esto es guerra’: ¿cómo les fue en el rating?

‘La granja VIP Perú’ cambió de horario para competir contra ‘Esto es guerra’: ¿cómo les fue en el rating?

LEER MÁS
¡Ni los chicos reality! Toñizonte impacta al revelar el jugoso sueldo de los participantes de ‘La granja VIP Perú’: “Por eso no quieren irse”

¡Ni los chicos reality! Toñizonte impacta al revelar el jugoso sueldo de los participantes de ‘La granja VIP Perú’: “Por eso no quieren irse”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

LEER MÁS
Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse de que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse de que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

LEER MÁS
Laura Huarcayo rompe su silencio tras desplante en vivo de actriz mexicana Stephanie Salas: "Sentí que estaba un poquito incómoda"

Laura Huarcayo rompe su silencio tras desplante en vivo de actriz mexicana Stephanie Salas: "Sentí que estaba un poquito incómoda"

LEER MÁS
¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga con una exchica reality peruana? Giancarlo Cossio expone de quién se trataría: "Salió de la boca de esa persona"

¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga con una exchica reality peruana? Giancarlo Cossio expone de quién se trataría: "Salió de la boca de esa persona"

LEER MÁS
El Vibra Perú 2026 arremete contra Corazón Serrano por retirarse del festival y los acusa de querer sacar del evento a otros artistas peruanos

El Vibra Perú 2026 arremete contra Corazón Serrano por retirarse del festival y los acusa de querer sacar del evento a otros artistas peruanos

LEER MÁS
Korina Rivadeneira rompe su silencio sobre su presunta separación con Mario Hart: "El amor va a estar"

Korina Rivadeneira rompe su silencio sobre su presunta separación con Mario Hart: "El amor va a estar"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025