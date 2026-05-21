Un nuevo careo en ‘La granja VIP Perú’ llevó a la elección de nominados, destacando a Pamela López, criticada por desear la muerte a Pati Lorena. | Foto: captura Youtube

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Un nuevo careo se realizó en 'La granja VIP Perú', donde se eligió a los nuevos nominados para la gala de eliminación. Una de las más votadas fue Pamela López, quien fue duramente criticada por el equipo de las ‘Víboras’ por supuestamente haberle deseado la muerte a Pati Lorena, en la discusión que protagonizaron el lunes 18 de mayo.

En la última edición de 'La granja VIP Perú', el miércoles 20 de mayo, Pamela López recibió los votos de Shirley Arica y Samahara Lobatón, quienes aprovecharon su momento para exponer a la aún esposa de Christian Cueva.

Shirley Arica y Samahara Lobatón cuestionan a Pamela López en vivo

Tras enviarle un saludo a Pablo Heredia, el último eliminado del programa, Shirley Arica cuestionó a Pamela López por sus desafortunadas palabras contra la productora Pati Lorena, a quien supuestamente le deseó lo peor.

“Siento que eres una persona que va de cero a 100 en cuestión de segundos. Esta semana he estado más presente en las actitudes de mis compañeros. Casi siempre no me importa lo que hace el resto, es la verdad, pero he estado más observadora y te he visto con unos comportamientos y unos comentarios bastante desafortunados, como deseándole la muerte a otra persona. Creo que uno puede a veces salirse de los cabales, pero siempre hay que mantener la cordura”, expresó la ‘Chica realidad’.

En tanto, Pamela López respondió: “Sí, es correcto lo que dices. Evidentemente, hay personas que se salen de la cordura. No considero que eso sea algo grave, sin embargo, lo asumo. Puedo hacer mea culpa por jurar por la vida de personas que yo considere, pero no por la vida del resto. Sin embargo, cuando me toque sacar las garras para defender mi verdad o la única verdad, a veces piso el acelerador”.

Samahara Lobatón también criticó a Pamela López, a pesar de resaltar que en las últimas semanas no ha tenido ningún problema. “Creo que tú y yo no tenemos una mala relación ni nos llevamos mal. No siento ningún tipo de cosas mal entre nosotras, pese a todo lo que ha pasado anteriormente. Pero creo que desearle la muerte a alguien es algo muy fuerte. Tdos podemos tener nuestro sube y baja y yo no soy quién para decírtelo porque soy la menos indicada, pero tú te prendes también, Pamela. Y desear la muerte, para mí, es algo muy fuerte”, indicó.