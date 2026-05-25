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Renato Rossini Jr., exparticipante del reality 'La Granja VIP', se mostró sincero en una reciente entrevista sobre su percepción hacia Samahara Lobatón luego de haber sido eliminado del programa. El modelo reconoció que la hija de Melissa Klug le resulta atractiva, aunque aclaró que esto no implica un romance ni una relación formal entre ellos.

El acercamiento entre los chicos reality, captado durante las grabaciones del programa de convivencia, ha generado revuelo en redes sociales y repercusiones directas en la vida personal de la influencer. Los seguidores del espacio han comentado sobre la química entre ambos, mientras que Rossini enfatizó que su relación con la influencer sigue siendo de amistad.

Renato Rossini Jr. admite gusto por Samahara Lobatón

En declaraciones posteriores a su eliminación, Renato Rossini no dudó en reconocer su atracción por Samahara Lobatón: “Me atrae, es cierto. Samahara me parece una chica atractiva”, comentó el modelo. Sin embargo, dejó claro que esto no significa que vayan a iniciar una relación romántica.

El exintegrante de 'Esto es guerra' enfatizó que mantiene un vínculo cordial con la excombatiente y que la cercanía observada en el reality no va más allá de la amistad.

“Entre nosotros no hay nada más que una buena relación de amigos. Todo queda ahí. Samahara tiene un vínculo con Youna, y eso respeto totalmente”, puntualizó en la entrevista para el post show del reality.

Youna terminó su relación con Samahara Lobatón tras coqueteos con Renato Rossini Jr.

La interacción de Samahara Lobatón con Renato Rossini provocó la ruptura definitiva de su relación con Youna, quien decidió poner fin a cualquier vínculo sentimental tras enterarse de los gestos de cercanía que compartió la influencer con el exparticipante del reality.

El barbero expresó sentirse afectado y sobrepasado por la situación, destacó que siempre había apoyado a la madre de su hija, pero que las acciones observadas en el programa no coincidían con su visión de la relación.

“Hoy quiero dar un paso al costado a cualquier tipo de relación de la que se me vincule con Samahara. Lastimosamente, ella no lo ve como yo lo veo porque está trabajando en ‘La granja’, pero sus acciones no me gustan para nada. Ellos pueden decidir lo que quieran. Hay gente a la que le gusta la complicidad entre ellos, que quiere verlos besando”, expresó.