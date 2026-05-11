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Paul Michael acusa a Pamela López de haberle sido infiel durante pelea en ‘La granja VIP’: “No confío en ti, me has puesto los cuernos”

Paul Michael y Pamela López protagonizan una escandalosa pelea en ‘La granja VIP Perú’, donde el cantante dijo que había encontrado conversaciones comprometedoras con otro hombre.


Paul Michael encara a Pamela López. Fotos: captura/Youtube
Paul Michael encara a Pamela López. Fotos: captura/Youtube | Fotos: captura/Youtube
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Paul Michael dejó mal parada a Pamela López durante la escandalosa pelea que protagonizaron en 'La granja VIP Perú'. Además de celar a su pareja con Diego Chávarri y deslizar que hubo algo entre ellos, el cantante aseguró que la exesposa de Christian Cueva le fue infiel al inicio de su relación y que él mismo lo habría descubierto. “De todo lo que me enteré, me has engañado, pues”, manifestó.

Con Celine Aguirre como testigo, Pamela López le aclaró que el día que ella le dijo “te amo”, ese día inició la relación, por lo que le pidió que dejara de lado sus celos e inseguridades. “Sigues con tu papel de víctima; entiende, supera tus traumas. Yo no te he engañado jamás”, dijo la participante de 'La granja VIP'.

PUEDES VER: Celine Aguirre fue eliminada de ‘La granja VIP’ y estalla contra Pablo Heredia: “Es manipulador, es el peor de todos”

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Paul Michael expone a Pamela López en TV

Durante su pelea con Pamela López, Paul Michael dijo que la celó con Chávarry porque relacionó el hecho de que ambos suelen levantarse de madrugada. “¿Y por qué lo haces si me pides estar bien? ¿Por qué si me dices que no vamos a pelear?”, preguntó la influencer. “(Para saber) si fue esa la que sí me habías engañado alguna vez”, respondió el salsero.

En otro momento de la discusión, Pamela López rompió en llanto por las constantes peleas con Paul Michael y aseguró que ella sí confía en él. “Yo no confío en ti, amor”, respondió el joven. “¿No confías en mí? Eres tan sinvergüenza de decirme de esta manera. ¿Qué te hago aquí en la granja? ¿Qué me ves haciendo? Es tu speech que te he puesto los cuernos a ti en el pasado”, dijo entre lágrimas.

“Tú me los has puesto”, respondió rápidamente el artista. “Yo no te he puesto nada, deja de decir tanta mentira. ¿Tú qué me has visto? ¿Alguna vez me has encontrado con un hombre besándome? ¿Alguna vez me has encontrado con un hombre encamándome?”, volvió a preguntar Pamela. “Conversaciones te he encontrado”, insistió Paul.

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