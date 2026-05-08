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Suheyn Cipriani, la modelo y reina de belleza peruana, enfrenta un desafío inesperado en su camino hacia el Miss Grand International All Stars (MGI All Stars). A pesar de ser una de las favoritas del certamen, reveló durante una transmisión en vivo la falta de apoyo de algunos de sus amigos influencers. La situación la sorprendió, ya que pensaba que recibiría el respaldo de personas cercanas en las redes sociales.

Durante su intervención, Cipriani expresó su sorpresa y decepción al no recibir la ayuda que esperaba para conseguir votos, esenciales para clasificar a la exclusiva cena de bienvenida del concurso. En esta competencia internacional, las redes sociales juegan un papel crucial. Las candidatas deben movilizar a sus seguidores para obtener votos, y quienes no logran reunir suficientes respaldos quedan fuera de actividades importantes.

Suheyn Cipriani expone a sus amigos influencers y revela falta de apoyo

En su intervención en vivo, Suheyn Cipriani no dudó en hablar sobre la falta de apoyo que recibió de sus conocidos en redes sociales. La modelo peruana mencionó que escribió a varios influencers con la esperanza de conseguir una mayor cantidad de votos. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron.

"La verdad me sorprende porque yo le he escrito a algunos amigos influencers y pues… Yo escribí a los que pensaba que me iban a apoyar, y en realidad no me apoyaron. Igual no me gusta pedir favores a nadie, así que no pasa nada", compartió Cipriani, visiblemente decepcionada.

A pesar de este revés, dejó claro que no se siente cómoda pidiendo favores y que está acostumbrada a salir adelante por su cuenta. Aunque no alcanzó los votos suficientes para asistir a la cena exclusiva, la modelo sigue en competencia por el título de Miss Grand International All Stars.

Suheyn Cipriani entre las favoritas para el MGI All Stars

A pesar de los obstáculos iniciales, Suheyn Cipriani sigue siendo una de las candidatas más destacadas del certamen Miss Grand International All Stars. Las páginas especializadas en concursos de belleza han incluido a la peruana en su Top 10, lo que demuestra que su trabajo y presencia en el escenario han sido bien valorados.

Con una sólida trayectoria en certámenes internacionales, Cipriani ya fue coronada como Miss Eco International en 2019, logro que le permitió ganar visibilidad y consolidarse como una de las figuras más prominentes de la belleza peruana.

El MGI All Stars reúne a algunas de las delegadas más experimentadas en concursos de belleza, y Suheyn no es la excepción. En este evento, que se celebra en Bangkok, Tailandia, participan modelos y reinas de belleza de todo el mundo, en representación de países como Venezuela, Filipinas, México y Ecuador. Aunque no consiguió el apoyo esperado de sus amigos influencers, la peruana se mantiene entre las favoritas para llevarse la corona.