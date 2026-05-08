HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Congreso inhabilita a Delia Espinoza por 10 años | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Suheyn Cipriani revela que sus amigos influencers la rechazaron y no la apoyan en su campaña para el MGI All Stars: "Me sorprende"

Suheyn Cipriani, representante peruana en el Miss Grand International All Stars, comparte la decepción de no recibir apoyo de algunos de sus amigos influencers para su campaña. A pesar de este revés, sigue en la competencia y mantiene el respaldo de su público.

Suheyn Cipriani es una de las favoritas para ganar el Miss Grand International All Stars. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Suheyn Cipriani es una de las favoritas para ganar el Miss Grand International All Stars. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Suheyn Cipriani, la modelo y reina de belleza peruana, enfrenta un desafío inesperado en su camino hacia el Miss Grand International All Stars (MGI All Stars). A pesar de ser una de las favoritas del certamen, reveló durante una transmisión en vivo la falta de apoyo de algunos de sus amigos influencers. La situación la sorprendió, ya que pensaba que recibiría el respaldo de personas cercanas en las redes sociales.

Durante su intervención, Cipriani expresó su sorpresa y decepción al no recibir la ayuda que esperaba para conseguir votos, esenciales para clasificar a la exclusiva cena de bienvenida del concurso. En esta competencia internacional, las redes sociales juegan un papel crucial. Las candidatas deben movilizar a sus seguidores para obtener votos, y quienes no logran reunir suficientes respaldos quedan fuera de actividades importantes.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que va a terapia tras separarse de 'Macarius' y asegura que cambió sus gustos: "Ahora busco chicos guapos"

lr.pe

Suheyn Cipriani expone a sus amigos influencers y revela falta de apoyo

En su intervención en vivo, Suheyn Cipriani no dudó en hablar sobre la falta de apoyo que recibió de sus conocidos en redes sociales. La modelo peruana mencionó que escribió a varios influencers con la esperanza de conseguir una mayor cantidad de votos. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron.

"La verdad me sorprende porque yo le he escrito a algunos amigos influencers y pues… Yo escribí a los que pensaba que me iban a apoyar, y en realidad no me apoyaron. Igual no me gusta pedir favores a nadie, así que no pasa nada", compartió Cipriani, visiblemente decepcionada.

A pesar de este revés, dejó claro que no se siente cómoda pidiendo favores y que está acostumbrada a salir adelante por su cuenta. Aunque no alcanzó los votos suficientes para asistir a la cena exclusiva, la modelo sigue en competencia por el título de Miss Grand International All Stars.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani terminó nuevamente con streamer Macarius y lo defiende de críticas: "No quiero que lo insulten"

lr.pe

Suheyn Cipriani entre las favoritas para el MGI All Stars

A pesar de los obstáculos iniciales, Suheyn Cipriani sigue siendo una de las candidatas más destacadas del certamen Miss Grand International All Stars. Las páginas especializadas en concursos de belleza han incluido a la peruana en su Top 10, lo que demuestra que su trabajo y presencia en el escenario han sido bien valorados.

Con una sólida trayectoria en certámenes internacionales, Cipriani ya fue coronada como Miss Eco International en 2019, logro que le permitió ganar visibilidad y consolidarse como una de las figuras más prominentes de la belleza peruana.

El MGI All Stars reúne a algunas de las delegadas más experimentadas en concursos de belleza, y Suheyn no es la excepción. En este evento, que se celebra en Bangkok, Tailandia, participan modelos y reinas de belleza de todo el mundo, en representación de países como Venezuela, Filipinas, México y Ecuador. Aunque no consiguió el apoyo esperado de sus amigos influencers, la peruana se mantiene entre las favoritas para llevarse la corona.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Suheyn Cipriani revela que va a terapia tras separarse de 'Macarius' y asegura que cambió sus gustos: "Ahora busco chicos guapos"

Suheyn Cipriani revela que va a terapia tras separarse de 'Macarius' y asegura que cambió sus gustos: "Ahora busco chicos guapos"

LEER MÁS
¡Vuelve a los certámenes! Suheyn Cipriani es anunciada como representante del Perú en el Miss Grand International All Stars

¡Vuelve a los certámenes! Suheyn Cipriani es anunciada como representante del Perú en el Miss Grand International All Stars

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona a Suheyn Cipriani tras nueva ruptura con Macarius: “El amor no se suplica”

Magaly Medina cuestiona a Suheyn Cipriani tras nueva ruptura con Macarius: “El amor no se suplica”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz acompaña a su hermana en emotiva ceremonia tras terminar la universidad en Estados Unidos: “Vamos, mi reina”

Natalie Vértiz acompaña a su hermana en emotiva ceremonia tras terminar la universidad en Estados Unidos: “Vamos, mi reina”

LEER MÁS
Rebeca Escribens llora tras impactante sorpresa de su hijo desde el extranjero por el Día de la Madre: “Todo lo que soy se lo debo a él”

Rebeca Escribens llora tras impactante sorpresa de su hijo desde el extranjero por el Día de la Madre: “Todo lo que soy se lo debo a él”

LEER MÁS
Magaly Medina destapa el lugar exacto donde cumple trabajo comunitario tras denuncia de Jefferson Farfán: "Quería que barra calles"

Magaly Medina destapa el lugar exacto donde cumple trabajo comunitario tras denuncia de Jefferson Farfán: "Quería que barra calles"

LEER MÁS
Kevin Díaz lanzó inesperado comentario sobre Alejandra Baigorria y Said Palao lo enfrentó detrás de cámaras: "Me pareció desatinado"

Kevin Díaz lanzó inesperado comentario sobre Alejandra Baigorria y Said Palao lo enfrentó detrás de cámaras: "Me pareció desatinado"

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco anuncia conmovido el final de su relación de más de 1 año con modelo argentina Aixa Sosa: "No pensé..."

Mauricio Diez Canseco anuncia conmovido el final de su relación de más de 1 año con modelo argentina Aixa Sosa: "No pensé..."

LEER MÁS
Mario Hart habla por primera vez tras fuertes rumores de romance con modelo Paloma Fiuza

Mario Hart habla por primera vez tras fuertes rumores de romance con modelo Paloma Fiuza

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025