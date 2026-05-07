Suheyn Cipriani y Macarius se separaron hasta en dos oportunidades a lo largo de su breve relación. | Foto: composición LR/Instagram

Suheyn Cipriani y Macarius se separaron hasta en dos oportunidades a lo largo de su breve relación. | Foto: composición LR/Instagram

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Suheyn Cipriani atraviesa una etapa de transformación personal marcada por decisiones que buscan fortalecer su bienestar. Tras la mediática ruptura con el tiktoker Diego Aguilar, conocido como Macarius, la reina de belleza reveló que inició un proceso terapéutico con el objetivo de sanar heridas emocionales y evitar repetir errores del pasado.

La representante peruana en el certamen Miss Grand International ALL STARS 2026 aseguró que este miércoles se encuentra soltera y con una visión distinta sobre sus preferencias sentimentales. Aunque confesó que ciertos rasgos continúan atrayéndole, dejó claro que su manera de elegir pareja ha cambiado de forma significativa.

“Todos tenemos cosas por sanar”: Suheyn Cipriani revela que va a terapia tras separación de Macarius

La modelo Suheyn Cipriani abrió su corazón en una reciente transmisión del pódcast 'Sin +Q decir', conducido por María Pía Copello. En la conversación, habló sobre el proceso que atraviesa y el cambio en su manera de ver las relaciones. “Estoy reformada. Voy por el camino de Dios y cambié mis gustos: ahora busco chicos guapos”, aseguró con firmeza.

Durante la entrevista, la presentadora de televisión también dejó en claro que vive una etapa de introspección y crecimiento personal luego de su vínculo con Macarius, que estuvo marcado por separaciones y declaraciones cruzadas. “Estoy soltera y también me encuentro llevando terapia, pues todos tenemos cosas por sanar y no seguir cometiendo los mismos errores”, compartió. Además, subrayó que su decisión de acudir a ayuda profesional responde a la necesidad de construir una nueva etapa en su historia.

Suheyn Cipriani descarta que ruptura con Macarius haya sido show

Aunque afirmó haber cambiado sus gustos personales, Suheyn Cipriani sorprendió al confesar entre risas que todavía siente atracción por “los marrones”. La revelación no pasó desapercibida y generó comentarios en redes sociales.

La expareja del cantante César Vega también se refirió a las especulaciones que rodearon su ruptura con el tiktoker Macarius. Ante las versiones que señalaban que todo habría sido parte de una estrategia mediática, Cipriani fue categórica al descartarlas. “La gente dice que lo hago por figurar, que soy ‘showsera’, pero yo soy así. Me he enamorado y me he equivocado; es parte de mi esencia y aprendizaje”, sentenció.

