El actor Fabián Ríos, que interpreta a Albeiro Manrique, ha solicitado a los seguidores de la serie una cadena de oración por la recuperación de su compañero, quien da vida a Jotica. | Foto: difusión

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La producción de la famosa serie colombiana 'Sin senos sí hay paraíso' atraviesa una nueva preocupación, semanas después de que asesinaran a dos miembros de la producción. Ahora, uno de los actores atraviesa un delicado estado de salud, por lo que sus colegas pidieron a sus seguidores que realicen una cadena de oración por la pronta recuperación del artista.

Luego de que se diera a conocer que Francisco Bolívar, quien forma parte de la exitosa serie 'Sin senos sí hay paraíso', no la está pasando bien, el actor Fabián Ríos hizo un llamado público para orar por su compañero, lo que generó una ola de apoyo entre sus colegas y seguidores.

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Piden orar por Jotica de 'Sin senos sí hay paraíso'

El miércoles 20 de mayo, el actor Fabián Ríos, quien da vida a Albeiro Manrique en 'Sin senos sí hay paraíso', sorprendió al compartir en su cuenta de Facebook una publicación en la que hizo una petición especial por Francisco Bolívar, quien interpreta a Jotica en la telenovela colombiana.

Fabián Ríos pide por la salud de Francisco Bolívar. Foto: Facebook

Fabián Ríos expresó su cariño por su amigo Francisco Bolívar, a quien considera parte de su familia. “Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto”, manifestó el actor colombiano.

“Una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es, desde el amor, proteger a los míos y mi nene es de los míos; solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta, al igual que todos nosotros, sus compañeros”, añadió en sus redes sociales.

Fabián Ríos evitó dar detalles de la situación de su compañero Francisco Bolívar. Solo manifestó sus deseos de que pronto regrese fortalecido. “Les pido que, si juntos oramos por mi nene Pachito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre. Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi Pachito hermoso”, concluyó.