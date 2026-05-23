HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Partido Universitario vs CD Moquegua EN VIVO vía L1 MAX
Partido Universitario vs CD Moquegua EN VIVO vía L1 MAX     Partido Universitario vs CD Moquegua EN VIVO vía L1 MAX     Partido Universitario vs CD Moquegua EN VIVO vía L1 MAX     
Entretenimiento

Querido actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ preocupa por su salud y compañeros hacen cadena de oración: “Pedir a Dios que esté sano y feliz”

¡Consternación por actor de 'Sin senos sí hay paraíso'! Protagonista de la serie colombiana se mostró preocupado por el estado de salud de su compañero.

El actor Fabián Ríos, que interpreta a Albeiro Manrique, ha solicitado a los seguidores de la serie una cadena de oración por la recuperación de su compañero, quien da vida a Jotica.
El actor Fabián Ríos, que interpreta a Albeiro Manrique, ha solicitado a los seguidores de la serie una cadena de oración por la recuperación de su compañero, quien da vida a Jotica. | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La producción de la famosa serie colombiana 'Sin senos sí hay paraíso' atraviesa una nueva preocupación, semanas después de que asesinaran a dos miembros de la producción. Ahora, uno de los actores atraviesa un delicado estado de salud, por lo que sus colegas pidieron a sus seguidores que realicen una cadena de oración por la pronta recuperación del artista.

Luego de que se diera a conocer que Francisco Bolívar, quien forma parte de la exitosa serie 'Sin senos sí hay paraíso', no la está pasando bien, el actor Fabián Ríos hizo un llamado público para orar por su compañero, lo que generó una ola de apoyo entre sus colegas y seguidores.

TE RECOMENDAMOS

LA CARTA ASTRAL DE MICHAEL JACKSON: LOS ASTROS DETRÁS DE SU GENIO Y SUS SOMBRAS | ASTROMOOD

PUEDES VER: Imitador peruano de Michael Jackson es acusado de abuso sexual por joven argentina: “Era menor de edad, no pude reaccionar”

lr.pe

Piden orar por Jotica de 'Sin senos sí hay paraíso'

El miércoles 20 de mayo, el actor Fabián Ríos, quien da vida a Albeiro Manrique en 'Sin senos sí hay paraíso', sorprendió al compartir en su cuenta de Facebook una publicación en la que hizo una petición especial por Francisco Bolívar, quien interpreta a Jotica en la telenovela colombiana.

Fabián Ríos pide por la salud de Francisco Bolívar. Foto: Facebook

Fabián Ríos pide por la salud de Francisco Bolívar. Foto: Facebook

Fabián Ríos expresó su cariño por su amigo Francisco Bolívar, a quien considera parte de su familia. “Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto”, manifestó el actor colombiano.

“Una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es, desde el amor, proteger a los míos y mi nene es de los míos; solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta, al igual que todos nosotros, sus compañeros”, añadió en sus redes sociales.

Fabián Ríos evitó dar detalles de la situación de su compañero Francisco Bolívar. Solo manifestó sus deseos de que pronto regrese fortalecido. “Les pido que, si juntos oramos por mi nene Pachito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre. Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi Pachito hermoso”, concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carmen Villalobos, protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’, revela identidad del segundo integrante fallecido en trágico ataque en grabación de la novela

Carmen Villalobos, protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’, revela identidad del segundo integrante fallecido en trágico ataque en grabación de la novela

LEER MÁS
¡Conmoción total! Matan a dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia en plena grabación de la telenovela

¡Conmoción total! Matan a dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia en plena grabación de la telenovela

LEER MÁS
Policía de Colombia revela la identidad del autor de la matanza de dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en pleno rodaje

Policía de Colombia revela la identidad del autor de la matanza de dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en pleno rodaje

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Calendario de conciertos en Perú 2026: eventos confirmados, precios y venta de entradas

Calendario de conciertos en Perú 2026: eventos confirmados, precios y venta de entradas

LEER MÁS
Soda Stereo en Lima 2026: setlist completo y horarios de sus tres conciertos en el Arena 1 de San Miguel

Soda Stereo en Lima 2026: setlist completo y horarios de sus tres conciertos en el Arena 1 de San Miguel

LEER MÁS
Grupo 5 realiza gira por el Perú: fechas confirmadas, ciudades y entradas para bailar con la orquesta norteña

Grupo 5 realiza gira por el Perú: fechas confirmadas, ciudades y entradas para bailar con la orquesta norteña

LEER MÁS
María Antonieta de las Nieves reaparece en América TV y fans reaccionan: "Nuestra Chilindrina"

María Antonieta de las Nieves reaparece en América TV y fans reaccionan: "Nuestra Chilindrina"

LEER MÁS
MGI All Stars 2026: fecha, horario y cómo ver el certamen con Suheyn Cipriani

MGI All Stars 2026: fecha, horario y cómo ver el certamen con Suheyn Cipriani

LEER MÁS
Exchica reality Macarena Gastaldo sorprende al revelar su picante 'encuentro' con Gianluca Lapadula: "Me gustaba muchísimo"

Exchica reality Macarena Gastaldo sorprende al revelar su picante 'encuentro' con Gianluca Lapadula: "Me gustaba muchísimo"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025