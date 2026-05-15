André Carrillo comparte inesperada publicación tras acusaciones de posible infidelidad de su pareja Suhaila Jad

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La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad se ha convertido en tema de discusión entre seguidores tras recientes publicaciones que apuntan a una presunta infidelidad por parte del mediocampista peruano. La polémica se desató luego de que la modelo española compartiera contenido que generó especulaciones sobre la fidelidad del futbolista.

Pese a la atención mediática, el actual jugador de Corinthians ha decidido no pronunciarse directamente sobre las acusaciones. En su lugar, ha publicado fotografías relacionadas con su trabajo profesional, con lo que deja en claro que no desea abordar los rumores que circulan en redes sociales. Esta decisión ha llamado la atención de sus seguidores, quienes esperan un pronunciamiento oficial.

André Carrillo se muestra en redes sociales. Foto: Instagram

Las publicaciones que compartió André Carrillo en redes sociales tras presunta infidelidad

Ante la creciente controversia, André Carrillo optó por mantener un perfil bajo en sus redes sociales. A diferencia de su pareja, el deportista no ha comentado las publicaciones que exponen la supuesta infidelidad, pero sí ha compartido contenido relacionado con su desempeño deportivo y actividades profesionales.

Entre las publicaciones recientes destacan fotografías de entrenamientos, partidos y eventos oficiales del mediocampista peruano, conocido por sus seguidores como la Culebra. Cabe señalar que no ha eliminado las imágenes en las que aparecía junto a Suhaila Jad y mantiene visibles los mensajes de afecto que compartieron en ocasiones anteriores.

Suhaila Jad deja entrever infidelidad de André Carrillo con otra mujer

Por su parte, Suhaila Jad ha mostrado indicios de distanciamiento en redes sociales. Tras publicar conversaciones privadas y fotografías, la modelo española dejó de seguir a André Carrillo y eliminó las imágenes románticas que compartían en su perfil. Entre las publicaciones más comentadas figura un arete que encontró dentro del vehículo del futbolista, lo que provocó especulaciones sobre un posible vínculo con otra mujer.

Además, Jad compartió un chat privado supuestamente entre el ex Alianza Lima y otra persona, donde el mediocampista habría reaccionado con emojis de “fuego” a un mensaje de la otra mujer. La difusión de estas pruebas ha intensificado los rumores sobre la fidelidad de André Carrillo.