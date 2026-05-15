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Pareja de André Carrillo revela la fuerte reacción de su suegra tras descubrir presunta infidelidad del futbolista: "Entró a escondidas a mi habitación"

Suhaila Jad denunció a su suegra Ana María Díaz por revisar habitaciones y cajones de su hogar, luego de que la modelo española compartiera indicios de una posible infidelidad de su pareja, el futbolista André Carrillo, en redes sociales.

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, expuso presunta infidelidad del futbolista. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, expuso presunta infidelidad del futbolista. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, volvió a encender las redes sociales este viernes 15 de mayo al revelar un nuevo conflicto familiar que involucra a su suegra, Ana María Díaz. La modelo española detalló a sus seguidores en Instagram un episodio que asegura haber vivido dentro de su propio hogar, donde la madre del futbolista ingresó a escondidas a su habitación y abrió los cajones de la casa.

La situación generó diversas reacciones en su comunidad digital. Mientras algunas seguidoras calificaron de 'metiche' a la suegra de la influencer, otras le aconsejaron que tomara medidas legales ante lo que consideran una invasión de su privacidad.

Mensaje de Suhaila Jad en contra de la madre de André Carrillo.

Mensaje de Suhaila Jad en contra de la madre de André Carrillo.

PUEDES VER: Pareja de André Carrillo deja entrever infidelidad del futbolista peruano: encontró arete de otra mujer en su carro y publica candente chat

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Suhaila Jad expone a madre de André Carrillo

En su reciente publicación, Suhaila Jad expresó: “Amo al Perú, amo a su gente y amo su comida. Ahora les quería preguntar, amigos peruanos: ¿es normal que tu suegra entre a escondidas a tu habitación? ¿Y que abra todos los cajones de la casa?” Este mensaje generó una ola de comentarios, y la modelo recibió apoyo de varias usuarias que coincidieron en calificar el comportamiento de Ana María Díaz como inapropiado.

“Vieja metiche. Nadie tiene derecho a invadir tu privacidad”, “todo consienten a sus hijos", “sácale todo, reina. Déjalo sin nada a él y a su mamá”, “graba todo y denúncialo”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en su historia de Instagram contra la madre de André Carrillo.

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Pareja de André Carrillo revela presunta infidelidad del futbolista

Además del conflicto familiar, Suhaila Jad, días atrás, expuso indicios de una presunta infidelidad de André Carrillo. La modelo compartió un chat de Instagram en el que, presuntamente, el futbolista recibía mensajes de otra mujer, incluidas frases como: “Sexy e con o manto. Cadê tu. Quando te deixas ver habibiiiii” (traducción: “Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?”).

A esto se suma la publicación de una foto de un arete hallado en su vehículo, el cual Suhaila busca identificar para esclarecer los hechos. La modelo también mencionó que fue tildada de “loca” por cuestionar a la 'Culebra', lo que refuerza la tensión que mantiene en redes sociales.

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