Entretenimiento

¡Lo logró! Peruano Alejandro Aramburú debuta en Santos Bravos: conoce a los integrantes oficiales de la boyband latina de HYBE

Alejandro Aramburú hace historia como el primer peruano que debuta bajo HYBE, empresa detrás del fenómeno global BTS. Los cinco integrantes de Santos Bravos fueron presentados en un vibrante concierto en vivo.

Integrantes de Santos Bravos. Foto: captura YouTube
Integrantes de Santos Bravos. Foto: captura YouTube

¡El sueño se hizo realidad! Alejandro Aramburú, cantante peruano de 21 años, ha debutado oficialmente como integrante de Santos Bravos. Los cinco miembros oficiales de la boyband latina de HYBE fueron presentados en un concierto realizado en México este martes 21 de octubre.

Tras semanas de competencia mostradas en el reality del mismo nombre bajo Hybe Latin America, subsidiaria de HYBE, solo 10 jóvenes llegaron a la gran final. Todos ellos se presentaron ante aproximadamente 10.000 fans en el emblemático Auditorio Nacional de México en la última etapa del programa, pero solo 5 fueron anunciados como parte del lineup oficial.

Final de 'Santos Bravos' con Alejandro Aramburú: a qué hora y dónde ver gratis el debut de la boyband latina de HYBE

¿Quiénes son los integrantes oficial de Santos Bravos, la boyband latina de HYBE?

