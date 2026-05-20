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Artistas cubano Payaso x Ley y Rowell Urban buscan consolidarse en el género del reparto con ‘Un Tin’

Rowell Urban y Payaso x Ley sorprenden con su nuevo hit 'Un Tin', que ha superado los 7 millones de visualizaciones en solo dos semanas.


Rowell Urban y Payaso x Ley vuelven a sorprender a la escena urbana con ‘Un Tin’. Foto: difusión
Rowell Urban y Payaso x Ley vuelven a sorprender a la escena urbana con ‘Un Tin’. Foto: difusión | Foto: difusión
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Rowell Urban y Payaso x Ley vuelven a sorprender en la escena urbana con 'Un Tin', un tema que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos virales del momento. En solo dos semanas desde su lanzamiento, la canción ha superado los 7 millones de visualizaciones en Youtube, se ha posicionado en el Top Chart de varios países y ha consolidado su impacto en la escena peruana e internacional.

La innovadora fusión entre ópera y reparto ha captado rápidamente la atención del público y se ha convertido en una propuesta fresca que muchos ya consideran un antes y un después dentro del género. Su sonido, autenticidad y originalidad han generado una fuerte ola de contenido viral y una gran aceptación en plataformas digitales.

Parte del éxito también radica en la química, la amistad y la energía entre los artistas nacidos en Cuba, una conexión que ha conquistado al público no solo a través de la música, sino también mediante los contenidos que realizan juntos, lo que ha generado una comunidad cada vez más fuerte.

Este éxito cuenta, además, con el respaldo de un sólido equipo de trabajo, encabezado por la disquera Be Focus Music y RM Producciones, junto con el talento de los productores musicales Ernesto Losa y Ale Pro, quienes dieron vida al sonido de este hit.

Con cifras que continúan creciendo, 'Un Tin' se consolida como uno de los temas más virales e influyentes del momento y deja huella en la evolución del reparto.

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