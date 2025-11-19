Santos Bravos debutó oficialmente en la escena musical el 21 de octubre de 2025 en México, marcando el inicio de una historia que busca conquistar al público bajo la batuta de Hybe Latin America, la subsidiaria de HYBE, corporación que es responsable de fenómenos globales como BTS, SEVENTEEN y KATSEYE. En una entrevista con La República, la boyband latina entrenada bajo el modelo del k-pop comparte risas, ilusiones y el fuerte lazo que los une más allá del ámbito laboral, consolidándolos como una verdadera familia.

Alejandro Aramburú, el único peruano en el quinteto y el primer compatriota en debutar bajo HYBE, abre su corazón sobre dos momentos virales que marcaron a sus seguidores. Kaue Penna, Drew Venegas, Kenneth Lavill y Gabi Bermúdez también se sumaron a la conversación, revelando anécdotas de convivencia multicultural, sueños de presentarse en Corea del Sur y dinámicas internas cargadas de humor y un vínculo sólido que los define como Santos Bravos.

Momentos virales de Alejandro Aramburú: su paso por 'De vuelta al barrio' y la reacción al debut de Santos Bravos

Alejandro no pudo evitar reír al recordar su paso por 'De vuelta al barrio', donde su personaje, Facundo, protagonizó una escena que se ha vuelto viral entre sus fans. "Mi pasado me persigue", comentó en tono de broma sobre esa etapa previa a Santos Bravos. Hoy manifiesta estar en otra fase de su vida, aunque guarda especial cariño por la serie que le abrió puertas en el ámbito artístico y no descarta regresar a la actuación. "Fue una experiencia muy bonita en mi vida. Se me presentó la oportunidad, me llamaron para hacer un casting en 'De vuelta al barrio', que en ese entonces era la telenovela más vista en el Perú, y estaba mi amiga Alexia Barnechea ahí. Entonces dije: 'vamos con todo'", evocó.

Su reacción al debut con el sencillo '0%' también salió a flote. Sobre su expresión distante mientras sus compañeros celebraban el comienzo de su historia como boyband, confesó: "Para mí fue muy difícil procesar todo. Sí tenía las ilusiones de quedar en la banda, pero mis emociones se encontraron. Estaba muy emocionado por ser un 'santo bravo', pero también estaba muy triste porque iba a dejar a la mitad de mis hermanos", explicó, recordando la final del reality donde se escogieron a los integrantes en vivo ante miles de personas en el Auditorio Nacional de México. Ahora. sus palabras son de gratitud y felicidad por compartir el mismo equipo junto a sus compañeros, quienes se unieron a él en el primer abrazo durante la entrevista.

Santos Bravos entre ping pong, sueños en Corea del Sur, el nombre de su fandom y más

La dinámica de ping pong dejó ver la personalidad y los gustos musicales de cada integrante. El mexicano Kenneth, el más joven del grupo, eligió sin dudar a Luis Miguel frente a Cristian Castro, aunque también expresó su cariño por el intérprete de 'Azul'. Por su parte, Alejandro vivió un momento intenso al decidir entre Corazón Serrano y Grupo 5. La pregunta más complicada, según el brasileño Kaue, fue escoger entre BTS y SEVENTEEN. Aunque finalmente coincidieron en que los Bangtan son "los dioses", no dejaron de mostrar afecto por SEVENTEEN, quienes marcaron tanto a Kaue que llegó a "desmayarse" de la emoción al conocerlos en persona durante su concierto en Miami.

Los rumores sobre planes en Corea del Sur, un posible álbum y una gira también estuvieron presentes. Sin confirmar ni desmentir la información, Drew lo describió como un sueño que esperan cumplir algún día. El miembro méxico-estadounidense subrayó además que el foco actual es seguir trabajando en nueva música y promocionar '0%', su tema debut. Sobre el nombre de su fandom, aclararon que aún no está definido y que será decisión de sus admiradores. "¡Que elijan las fans!", expresó con entusiasmo el puertorriqueño Gabi.

Santos Bravos envía saludo a sus fans en Perú

El final de la entrevista estuvo cargado de emoción. Ante la pregunta de por qué Santos Bravos logrará conquistar el mundo, los integrantes respondieron con firmeza: "Somos auténticos, honestos y amorosos. Y somos una familia". Esa convicción, acompañada de un segundo abrazo que reflejó su unión, resume la esencia de lo que están construyendo juntos.

Cerrando con broche de oro, enviaron un mensaje especial a sus seguidores en Perú, uno de los países donde su llegada ha generado verdadero furor. "Hola, somos Santos Bravos. Mandamos un saludo enorme a toda la gente de Perú que nos esté viendo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los amamos", expresó con entusiasmo Alejandro. La despedida se cerró con el carisma de Gabi, quien no dudó en remarcar: "¡Perú es clave!".