El viernes 22, el pop urbano de Luck Ra y su banda en vivo prometen cautivar en Multiespacio Costa 21, donde interpretará sus grandes éxitos. Foto: Composición LR/Chatgpt | Foto: Composición LR/Chatgpt

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Lima se alista para vivir un fin de semana de música con la llegada de artistas internacionales como Luck Ra, Mon Laferte, Santos Bravos, Mocedades, entre otros. Asimismo, el público podrá asistir a una serie de conciertos con figuras reconocidas de la música peruana, como Susana Baca, William Luna y Max Castro. A continuación, conoce los eventos programados para este viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo.

Conciertos para este viernes 22 de mayo

Luck Ra, figura del pop urbano y cuarteto argentino, ya está en Lima para ofrecer un concierto por primera vez en el país. El cantautor y streamer oriundo de Córdoba interpretará lo mejor de su repertorio este viernes 22 de mayo en Multiespacio Costa 21, en San Miguel. Los boletos se pueden adquirir en Teleticket desde S/112. Hay descuentos para clientes BBVA.

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El argentino Luck Ra promete una puesta en escena de gran formato, banda en vivo y varios de sus éxitos, como 'La morocha', 'Hola perdida', 'Qué casualidad', 'Tattoo remix', 'Doctor', 'Tu misterioso alguien', 'Fue culpa tuya' y 'Princesa', además de 'Un siglo sin ti', entre otros.

Conciertos para este sábado 23 de mayo

La reconocida cantante y compositora chilena Mon Laferte vuelve al Perú luego de dos años de ausencia, como parte del 'Femme fatale tour', gira que lleva el nombre de su más reciente disco. El concierto se realizará este sábado 23 de mayo en el Multiespacio Costa 21. Las entradas para ver a la intérprete de 'Amárrame' están disponibles en la plataforma Teleticket.

Con temas conocidos como 'Tu falta de querer', 'Tormento' y 'Mi buen amor', Mon Laferte regresará para interpretar sus éxitos y presentar 'Femme fatale', su nuevo álbum de estudio, en el que el pop alternativo y el jazz se entrelazan en un territorio sonoro oscuro, sofisticado y poético.

En otro punto de la capital se realizará la octava edición del Festival Andino Latinoamericano, que contará con la participación de artistas como Amaranta, William Luna, Raíces D’ Jauja, Max Castro, Nayda Gutiérrez, Los Shapis, Surandino, Porfirio Ayvar y Marco Antonio. Todos interpretarán lo mejor de su repertorio.

La octava edición del Festival Andino Latinoamericano, que reunirá en un mismo escenario a destacados exponentes nacionales del género, se realizará este sábado 23 de mayo en el Coliseo Dibós, ubicado en San Borja. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Conciertos para este domingo 24 de mayo

El grupo pop latino Santos Bravos pisó suelo peruano el miércoles 20 de mayo y, como era de esperar, las expectativas por su primer concierto en Lima aumentaron. La agrupación se presentará el 24 de mayo en Duomo Costa 21, como parte de su tour 'Sesión Dual'. Las entradas para ver a Alejandro Aramburú y sus compañeros se pueden conseguir a través de Teleticket.

En esta primera visita a Lima, Santos Bravos mostrará en vivo su propuesta musical basada en su EP debut 'Dual'. El show marcará el primer encuentro del grupo con sus seguidores peruanos e incluirá actividades especiales, como un dance tutorial y merchandising.

La reconocida cantante Susana Baca celebrará sus más de 50 años de carrera con el espectáculo 'La música que llevo en mí', que se llevará a cabo este domingo 24 de mayo en el Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja). Aún hay entradas en Teleticket a partir de S/52.

Susana Baca, ganadora de cinco Latin Grammy, se reencontrará con sus seguidores en Lima, a quienes invitará a recorrer las canciones que han marcado su historia y también la del público. Acompañada por 16 músicos en escena, la artista peruana de 81 años ofrecerá un homenaje a la vida, al arte y a la riqueza cultural del Perú.