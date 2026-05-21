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Cantautor peruano José Bracamonte lanzará ‘Eras tú’, sencillo de su nuevo álbum: “Este disco es un retorno a lo esencial”

El cantautor peruano José Bracamonte lanza 'Eras tú', el primer adelanto de su nuevo álbum, que celebra la sencillez y autenticidad musical, y destaca el "sonido de la madera".


José Bracamonte redescubre la pureza acústica en su nuevo sencillo ‘Eras tu’. Foto: difusión
José Bracamonte redescubre la pureza acústica en su nuevo sencillo ‘Eras tu’. Foto: difusión | Foto: difusión
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El reconocido cantautor José Bracamonte anuncia el lanzamiento de 'Eras tú', el primer adelanto de su próximo álbum de estudio. En esta nueva etapa, el músico peruano se aleja de los artificios para rendir un tributo honesto al "sonido de la madera", con una instrumentación orgánica y la sencillez lírica de la trova.

'Eras tú', que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de junio, es una pieza que nace de la contemplación y el recuerdo. Con versos como “Vi una nube que pasaba por mi puerta y eras tú”, la canción utiliza metáforas de la naturaleza para describir un encuentro inolvidable. La producción destaca por su minimalismo, lo que permite que la calidez de las guitarras acústicas y la voz del artista sean las verdaderas protagonistas.

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El sencillo marca un giro introspectivo en la carrera del artista, influido por la estructura clásica de la trova, donde la palabra y la melodía fluyen sin adornos innecesarios.

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José Bracamonte alista nuevo álbum

El nuevo álbum, aún sin título, promete ser una colección de canciones desnudas que celebran la vida, el amor y la autenticidad. “Este disco es un retorno a lo esencial. Quería que se sintiera la vibración natural de los instrumentos, ese sonido de la madera que te abraza. 'Eras tú' es el punto de partida de este viaje hacia lo sencillo y lo profundo”, comenta Bracamonte sobre su próximo lanzamiento.

“La guitarra llegó a mí en el colegio, recuerdo mi hermana Patricia me prestaba su guitarra y practicaba con cancioneros de Silvio Rodriguez, así fui formando mis primeros acordes”, sostiene el cantautor peruano sobre sus inicios en la música.

Con una sólida trayectoria en la música peruana y varias canciones en series televisivas, José Bracamonte se ha caracterizado por su versatilidad y capacidad de conectar con el público a través de historias cotidianas. Conocido como la voz del vino, en este 2026 reafirma su compromiso con la calidad sonora y la composición de autor.

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