HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     
EN VIVO

Fraudistas hackean Sismate y eliminan la ESI | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Padres de la presentadora Brunella Horna son investigados por presunto lavado de activos vinculados a EsSalud

La Fiscalía de Lambayeque investiga a Gustavo Horna y Juliana Bocanegra, padres de Brunella Horna, por presunto lavado de activos en contratos con EsSalud que superan los S/2 millones.

Brunella Horna se casó con Richard Acuña, hijo de César Acuña, en 2023.
Brunella Horna se casó con Richard Acuña, hijo de César Acuña, en 2023. | Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

La Fiscalía de Lambayeque abrió una investigación contra Gustavo Horna y Juliana Bocanegra, padres de la presentadora de televisión Brunella Horna y suegros de Richard Acuña, hijo de César Acuña, por presunto lavado de activos. El caso se centra en contratos millonarios adjudicados a consorcios vinculados a la familia para abastecer hospitales de EsSalud en la región.

Las pesquisas revelan que las adjudicaciones superan los S/ 2 millones en el Hospital Luis Heysen Inchaustegui de Chiclayo y más de S/ 500.000 en el Hospital Arbulú de Ferreñafe. La magnitud de los montos y los vínculos empresariales han colocado nuevamente el apellido Horna en el centro de la polémica.

PUEDES VER: Brunella Horna insultó a Pamela Franco por involucrarse en la relación de Pamela López con Christian Cueva: "Está con la z..."

lr.pe

Empresas vinculadas a los padres de Brunella Horna bajo la lupa

Uno de los consorcios investigados es el Consorcio del Norte, donde figura Magna Sánchez Terán, allegada a la familia Horna. Ella aparece como accionista de Inversiones de Alimentos del Norte, compañía que obtuvo la buena pro pese a que su razón social corresponde a una empresa textil de Juliana Bocanegra, sin experiencia previa en el rubro de alimentación hospitalaria. La Contraloría detectó además que el número telefónico registrado en el sistema de contrataciones estatales pertenece a Gustavo Horna, lo que refuerza las sospechas de un vínculo directo con los contratos.

El documento fiscal, de acuerdo con un reportaje de ‘Ocurre Ahora’, conducido por Mávila Huertas, también menciona a Geraldín Salvo, gerente general de la empresa FID y socia mayoritaria del consorcio; Luis Dávila, otro de los socios vinculados; y Jorge Ferré Pita, accionista de una de las compañías observadas y trabajador de una boutique relacionada con Brunella Horna, esposa de Richard Acuña. Asimismo, aparece Erika López Cajas, administradora de salud en Lambayeque, cuestionada públicamente por su gestión. En protestas recientes contra su administración, incluso se utilizó un burro como símbolo de rechazo a los contratos investigados.

La fiscal provincial Karim Ninaquispe Gil dispuso que la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional realice diligencias durante 60 días para esclarecer las adjudicaciones. El objetivo es determinar si existió colusión o negociación incompatible en los contratos. EsSalud, a través de un comunicado, aseguró que “se ha dispuesto la revisión documentaria de todos los contratos” y reafirmó su compromiso con la transparencia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Socio de Jefferson Farfán rompe su silencio luego de que joven de Huánuco revelara que no le dieron sus zapatillas: "No hubo luz"

Socio de Jefferson Farfán rompe su silencio luego de que joven de Huánuco revelara que no le dieron sus zapatillas: "No hubo luz"

LEER MÁS
Alessa Witchel sorprende al hablar sobre la infidelidad tras separarse de Aldo Corzo y revela que ya no cree en el perdón: "En algún momento creí que sí"

Alessa Witchel sorprende al hablar sobre la infidelidad tras separarse de Aldo Corzo y revela que ya no cree en el perdón: "En algún momento creí que sí"

LEER MÁS
La Corte Suprema revisará el caso entre Jefferson Farfán y Melissa Klug

La Corte Suprema revisará el caso entre Jefferson Farfán y Melissa Klug

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira rompe su silencio sobre su presunta separación con Mario Hart: "El amor va a estar"

Korina Rivadeneira rompe su silencio sobre su presunta separación con Mario Hart: "El amor va a estar"

LEER MÁS
Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

LEER MÁS
Laura Huarcayo rompe su silencio tras desplante en vivo de actriz mexicana Stephanie Salas: "Sentí que estaba un poquito incómoda"

Laura Huarcayo rompe su silencio tras desplante en vivo de actriz mexicana Stephanie Salas: "Sentí que estaba un poquito incómoda"

LEER MÁS
El Vibra Perú 2026 arremete contra Corazón Serrano por retirarse del festival y los acusa de querer sacar del evento a otros artistas peruanos

El Vibra Perú 2026 arremete contra Corazón Serrano por retirarse del festival y los acusa de querer sacar del evento a otros artistas peruanos

LEER MÁS
¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga con una exchica reality peruana? Giancarlo Cossio expone de quién se trataría: "Salió de la boca de esa persona"

¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga con una exchica reality peruana? Giancarlo Cossio expone de quién se trataría: "Salió de la boca de esa persona"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025