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Alessa Witchel sorprende al hablar sobre la infidelidad tras separarse de Aldo Corzo y revela que ya no cree en el perdón: "En algún momento creí que sí"

La actriz Alessa Wichtel, expareja de Aldo Corzo, dejó claro que antes creía que se podía perdonar una infidelidad; sin embargo, sus vivencias personales le hicieron cambiar radicalmente de opinión.

La actriz Alessa Witchel anunció su separación de Aldo Corzo el 12 de mayo de 2026.
La actriz Alessa Witchel anunció su separación de Aldo Corzo el 12 de mayo de 2026. | Foto: composición GLR/Instagram
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Tras su mediática separación del futbolista Aldo Corzo, que generó titulares por los fuertes mensajes en los que afirmó que había límites que no estaba dispuesta a pasar por alto, la actriz Alessa Wichtel vuelve a dar de qué hablar. En una reciente entrevista, la destacada figura de ‘Valentina Valiente’ abordó uno de los temas más delicados en las relaciones: la infidelidad.

La artista sorprendió al revelar que su manera de entender el perdón ha cambiado con el tiempo. Aunque alguna vez pensó que las segundas oportunidades eran posibles, hoy asegura que su visión es distinta y que la confianza es un valor irrenunciable en su vida sentimental.

PUEDES VER: Actriz Alessa Witchel revela el motivo real del fin de su relación con Aldo Corzo y deja fuerte mensaje: "Él tiene que respetar lo mío"

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El perdón ya no es opción para Alessa Wichtel, expareja de Aldo Corzo

En la entrevista, Alessa Wichtel reveló que en el pasado llegó a considerar posible perdonar una traición sentimental, pues estaba convencida de que las segundas oportunidades podían tener sentido en situaciones excepcionales, siempre que la persona infiel mostrara un arrepentimiento sincero y no reincidiera en ese tipo de conductas. “En algún momento creí que sí, porque siempre he confiado en las segundas oportunidades, sobre todo cuando se trata de un hecho aislado y existe un arrepentimiento genuino”, afirmó a Trome.

Sin embargo, con el paso de los años y las experiencias personales, su postura se transformó radicalmente. “Con el tiempo y las vivencias entendí que la infidelidad muchas veces revela heridas más profundas: inseguridad, falta de autocontrol y ausencia de lealtad y valores. Para mí, la confianza es una de las bases más importantes de una relación”, expresó la expareja de Aldo Corzo, con lo que dejó claro que ya no cree en el perdón frente a una traición.

Además de hablar sobre la infidelidad, la actriz de 31 años se refirió a cómo maneja los celos en pareja. Reconoció que puede ser protectora, pero subrayó que la confianza y el respeto son fundamentales para evitar conflictos emocionales. “Me considero territorial cuando estoy en pareja porque protejo lo que amo, pero también creo que, cuando existe confianza, respeto y tranquilidad emocional, no queda espacio para los celos”, sentenció.

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