Korina Rivadeneira rompe su silencio sobre su presunta separación con Mario Hart: "El amor va a estar"

Korina Rivadeneira reapareció públicamente tras mantenerse alejada de la televisión y respondió las preguntas sobre su relación con Mario Hart. La exchica reality fue abordada por la prensa durante un evento al que asistió junto a sus hijos, donde se refirió por primera vez a los rumores de una presunta separación con el piloto.

Aunque la modelo venezolana evitó dar detalles, dejó en claro que el vínculo entre ambos continúa: “Por ahora lo único que les quiero decir es que estamos manteniendo mucha reserva. Somos papás, el amor va a estar toda la vida de todas maneras”. “Nosotros no estamos explicando nada, entonces lo único que queremos es que por ahora se mantenga reserva y en algún momento, pues, si hay que hablar, hablaremos”, agregó frente a las cámaras del pódcast 'Q' Bochinche'.

Korina Rivadeneira habla de su relación con Mario Hart y revela acuerdo

La exintegrante de 'Esto es guerra' también aseguró que mantiene una buena comunicación con el padre de sus hijos, incluso en medio de los rumores. “Estamos muy bien, y de hecho hemos conversado ahorita antes de venir, él iba a venir, pero al final se quedó, así que me he venido yo con los niños nada más”, explicó.

Además, la modelo reveló que existe un acuerdo mutuo respecto de la exposición de su relación. “Hace un tiempo, junto con él, hemos acordado que no vamos a hablar sobre nuestra vida privada. Pero tal vez salir a desmentir los rumores, decir simplemente, sí, estamos bien”, comentó. En esa línea, también descartó versiones que señalaban que el piloto estaría viviendo solo: “No, en Punta Hermosa viven nuestros amigos, pero no Mario. No es que no quiera contar absolutamente nada, es solo que no es el momento”.

Cabe precisar que las especulaciones sobre una posible separación se intensificaron luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes en las que ambos pasarían la noche en casas distintas. A esto se suma el mensaje que la modelo le dedicó por su cumpleaños número 39, en el que evitó utilizar expresiones de afecto. Sin embargo, con estas recientes declaraciones, la exchica reality busca poner paños fríos a los rumores y mantener la reserva sobre su vida privada.