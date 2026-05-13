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Gabriel Meneses se muestra más enamorado y agradecido que nunca con Sirena Ortiz. Tras sufrir un accidente en vivo en ‘Esto es guerra’ que le provocó una lesión y un intenso dolor, el chico reality destacó el apoyo invaluable que recibió de la modelo.

Desde que confirmaron su relación a inicios de 2026, ambos han compartido públicamente la solidez de su vínculo, que ahora se refleja también en esta complicada etapa para el joven de 23 años, quien enfrenta la posibilidad de una operación por las secuelas del accidente.

Sirena Ortiz comparte la dedicatoria de Gabriel Meneses. Foto: captura Instagram

Gabriel Meneses agradece el apoyo de Sirena Ortiz tras accidente

A través de sus redes sociales, Gabriel Meneses reapareció para destacar que Sirena Ortiz permaneció a su lado tras el accidente en pleno programa de América TV. La actriz de 30 años incluso volvió al día siguiente para acompañarlo en su proceso de recuperación. “Me vino a ver ayer, se quedó toda la noche conmigo y hoy también vino a darme buena energía”, escribió junto a una fotografía en Instagram, donde ella lo besa en el rostro mientras él reposa en una cama.

El modelo expresó con efusividad lo que siente por su pareja y no dudó en resaltar la importancia de su apoyo. “La mejor bendición que Dios me dio es esta chica. Sirena Ortiz, te amo, bonita”, afirmó. Poco después, la protagonista de ‘Eres mi sangre’ compartió la publicación y transmitió confianza en que su enamorado superará pronto este obstáculo. “Sé que saldrás de esto pronto”, señaló, acompañando sus palabras con un corazón.

En otra publicación, Gabriel explicó que no se agarró de la malla de forma correcta durante el reto que provocó su caída. Admitió que fue un error suyo y reconoció la exigencia de trabajar en EEG. “Me fui de avance. Fue muy tonto, pero son cosas que pasan. La gente de afuera no tiene idea de la gravedad del asunto; el programa es bien matado y pasan ese tipo de cosas”, afirmó. Meneses reveló además el pensamiento que lo invadió tras el impacto y el dolor. “Lo primero que pensé al caer fue: ‘Ya no voy a volver a caminar’. Fue horrible porque el impacto fue tan fuerte que me descuadró. Me dejó en shock, me asusté”, se sinceró. En ese momento, resaltó el apoyo de compañeros como Kevin y de los médicos, y precisó que el dolor se concentra en la zona lumbar.