HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
EN VIVO

Estudiantes toman San Marcos contra posible reelección de Jerí Ramón | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Gabriel Meneses se derrite de amor por Sirena Ortiz y revela cómo lo ayudó tras sufrir fuerte accidente: "Se quedó toda la noche"

El modelo Gabriel Meneses compartió el invaluable apoyo de su enamorada, Sirena Ortiz, y reveló que su primer pensamiento al momento del accidente en 'Esto es guerra' fue que no volvería a caminar.

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz confirmaron su relación a inicios de 2026.
Gabriel Meneses y Sirena Ortiz confirmaron su relación a inicios de 2026. | Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Gabriel Meneses se muestra más enamorado y agradecido que nunca con Sirena Ortiz. Tras sufrir un accidente en vivo en ‘Esto es guerra’ que le provocó una lesión y un intenso dolor, el chico reality destacó el apoyo invaluable que recibió de la modelo.

Desde que confirmaron su relación a inicios de 2026, ambos han compartido públicamente la solidez de su vínculo, que ahora se refleja también en esta complicada etapa para el joven de 23 años, quien enfrenta la posibilidad de una operación por las secuelas del accidente.

Sirena Ortiz comparte la dedicatoria de Gabriel Meneses

Sirena Ortiz comparte la dedicatoria de Gabriel Meneses. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Milett Figueroa confrontará todas las preguntas sobre Marcelo Tinelli tras fin de su relación: "Sin filtros"

lr.pe

Gabriel Meneses agradece el apoyo de Sirena Ortiz tras accidente

A través de sus redes sociales, Gabriel Meneses reapareció para destacar que Sirena Ortiz permaneció a su lado tras el accidente en pleno programa de América TV. La actriz de 30 años incluso volvió al día siguiente para acompañarlo en su proceso de recuperación. “Me vino a ver ayer, se quedó toda la noche conmigo y hoy también vino a darme buena energía”, escribió junto a una fotografía en Instagram, donde ella lo besa en el rostro mientras él reposa en una cama.

El modelo expresó con efusividad lo que siente por su pareja y no dudó en resaltar la importancia de su apoyo. “La mejor bendición que Dios me dio es esta chica. Sirena Ortiz, te amo, bonita”, afirmó. Poco después, la protagonista de ‘Eres mi sangre’ compartió la publicación y transmitió confianza en que su enamorado superará pronto este obstáculo. “Sé que saldrás de esto pronto”, señaló, acompañando sus palabras con un corazón.

En otra publicación, Gabriel explicó que no se agarró de la malla de forma correcta durante el reto que provocó su caída. Admitió que fue un error suyo y reconoció la exigencia de trabajar en EEG. “Me fui de avance. Fue muy tonto, pero son cosas que pasan. La gente de afuera no tiene idea de la gravedad del asunto; el programa es bien matado y pasan ese tipo de cosas”, afirmó. Meneses reveló además el pensamiento que lo invadió tras el impacto y el dolor. “Lo primero que pensé al caer fue: ‘Ya no voy a volver a caminar’. Fue horrible porque el impacto fue tan fuerte que me descuadró. Me dejó en shock, me asusté”, se sinceró. En ese momento, resaltó el apoyo de compañeros como Kevin y de los médicos, y precisó que el dolor se concentra en la zona lumbar.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Participante de ‘EEG’ Gabriel Meneses sufre caída durante competencia y su padre revela posible operación: “Se golpeó feo”

Participante de ‘EEG’ Gabriel Meneses sufre caída durante competencia y su padre revela posible operación: “Se golpeó feo”

LEER MÁS
Melissa Loza rompe en llanto al recordar a su fallecida progenitora por el Día de la Madre: “Te amo hasta el infinito”

Melissa Loza rompe en llanto al recordar a su fallecida progenitora por el Día de la Madre: “Te amo hasta el infinito”

LEER MÁS
Actor de ‘Al fondo hay sitio’ sorprende al revelar el vínculo que tuvo con Alejandra Baigorria: "Mi papá la crio"

Actor de ‘Al fondo hay sitio’ sorprende al revelar el vínculo que tuvo con Alejandra Baigorria: "Mi papá la crio"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rodrigo 'Gato' Cuba revela planes de matrimonio con Ale Venturo y anuncia que ella ya firmó su divorcio: "Estamos en el mejor momento"

Rodrigo 'Gato' Cuba revela planes de matrimonio con Ale Venturo y anuncia que ella ya firmó su divorcio: "Estamos en el mejor momento"

LEER MÁS
Famoso exchico reality peruano es detenido tras presunta agresión a la madre de su hijo: “Yo estoy esposado ahorita”

Famoso exchico reality peruano es detenido tras presunta agresión a la madre de su hijo: “Yo estoy esposado ahorita”

LEER MÁS
Carlos Alcántara se quiebra al hacer potente reflexión tras separarse de su esposa: "Al margen de las cosas que pasan, uno sigue siendo el mismo"

Carlos Alcántara se quiebra al hacer potente reflexión tras separarse de su esposa: "Al margen de las cosas que pasan, uno sigue siendo el mismo"

LEER MÁS
Actor Brando Gallesi revela rechazo total de Merly Morello tras pedir dinero en TikTok por quedarse sin nada: "Tiene problemas conmigo"

Actor Brando Gallesi revela rechazo total de Merly Morello tras pedir dinero en TikTok por quedarse sin nada: "Tiene problemas conmigo"

LEER MÁS
Monserrat revela la insólita reacción de sus hijas tras ver ampay de Melcochita con mujer de 22 años

Monserrat revela la insólita reacción de sus hijas tras ver ampay de Melcochita con mujer de 22 años

LEER MÁS
Milett Figueroa confrontará todas las preguntas sobre Marcelo Tinelli tras fin de su relación: "Sin filtros"

Milett Figueroa confrontará todas las preguntas sobre Marcelo Tinelli tras fin de su relación: "Sin filtros"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025