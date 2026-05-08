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Luego de varios años de especulaciones sobre una posible atracción entre Diana Sánchez y Mario Hart durante su paso por el desaparecido reality 'Combate', la influencer finalmente rompió su silencio. En el reciente episodio del pódcast 'Sin más que decir', la actual conductora de 'Yo soy' terminó admitiendo, en son de broma, que el piloto sí le llegó a gustar, luego de la insistencia de sus compañeros.

Diana Sánchez admite que Mario Hart 'le gustó' en 'Combate'

La inesperada confesión de Diana Sánchez se dio en medio de un ambiente relajado y lleno de bromas entre los conductores del pódcast. Aunque al inicio la exchica reality negó cualquier interés sentimental hacia su excompañero, la conversación tomó otro rumbo cuando Zumba le preguntó directamente: “¿Pero te gustaba el ‘chato’ no?”. Ante ello, la conductora respondió afirmativamente. “¿Lo estás aceptando recién?”, insistió Abneer Robles, a lo que ella volvió a responder que sí.

Incluso, Israel Dreyfus aprovechó el momento para bromear sobre el aspecto físico que tenía el piloto en esos años. “Si yo hubiese sido una mujer participante de ese reality en ese entonces, me hubiese fijado en el chato”, comentó entre risas, al recordar el look que caracterizaba a Mario Hart en aquella etapa televisiva.

Diana Sánchez reveló por qué se alejó de Mario Hart

Años atrás, en una entrevista para 'Café con la Chévez', la chica reality explicó que los rumores sobre un supuesto romance con Mario Hart terminaron afectando su amistad tanto con él como con su entonces pareja, Alejandra Baigorria. Según contó, las constantes bromas dentro del programa generaron situaciones incómodas que complicaron la relación entre todos.

“La chacota del programa y también la situación que ellos tenían en ese momento hizo que las cosas se complicaran entre ellos y también en mi amistad con ellos”, explicó la influencer. Debido a ello, decidió tomar distancia para evitar más conflictos y permitir que la pareja pudiera solucionar sus diferencias fuera de cámaras.

Además, la presentadora de televisión dejó en claro que nunca tuvo una relación sentimental con el piloto, pese a la química que ambos mostraban en televisión. “Mario era uno de los chicos con los que tenía buena química, pero él tenía pareja y su pareja estaba en el programa”, aclaró.