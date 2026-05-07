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Israel Dreyfus muestra chat con Mario Hart insinuar presunto romance con Paloma Fiuza: "Te voy a cobrar"

El exchico reality compartió el mensaje que recibió de Mario Hart, luego de desatar rumores de un supuesto romance con Paloma Fiuza.

Israel Dreyfus aclara rumores de romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza. Foto: composición LR/difusión/YouTube
Israel Dreyfus aclara rumores de romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza. Foto: composición LR/difusión/YouTube
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Israel Dreyfus aclaró la polémica que generaron sus comentarios sobre Mario Hart y Paloma Fiuza. El exchico reality sorprendió semanas atrás al deslizar que entre ambos exintegrantes de 'Combate' existiría una cercanía especial, lo que rápidamente desató rumores sobre un posible romance, especialmente en medio de una presunta separación entre el piloto y Korina Rivadeneira.

Ante las críticas y reacciones que provocaron sus declaraciones, Dreyfus utilizó el pódcast ‘Por no decirlo’ para aclarar la situación y hasta mostrar el chat privado que mantuvo con el popular ‘Chato atrasador’ tras viralizarse el tema. “Israel, me están reventando el WhatsApp por tu comentario que tengo algo con Paloma. Te voy a cobrar por generarme intranquilidad (risas)”, se lee en el mensaje.

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Israel Dreyfus aclara rumores sobre Mario Hart y Paloma Fiuza

Todo comenzó cuando Israel Dreyfus participó en el pódcast 'Sin más que decir' junto a Diana Sánchez y habló sobre la situación sentimental de Mario Hart. Durante la conversación, dejó entrever que podría existir un vínculo cercano entre el piloto y Paloma Fiuza, comentario que rápidamente generó revuelo.

Sin embargo, el exchico reality aseguró posteriormente que sus palabras fueron tomadas fuera de contexto y que nunca buscó insinuar que existiera una relación sentimental entre ambos. “Él se vacila conmigo y no se araña porque no es algo malicioso, no fue a la maldad, fue ‘chacota’ por lo mismo que me conoce”, explicó.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira rompe su silencio sobre su presunta separación con Mario Hart: "El amor va a estar"

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Además, dejó en claro que Mario Hart y Paloma Fiuza mantienen únicamente una amistad y negó cualquier tipo de romance. “No fue con malicia ni para entrever que hay algo, porque no hay nada”, sostuvo el modelo, tratando de poner fin a la controversia que se desató tras sus declaraciones.

Por su parte, el piloto también se pronunció sobre el tema en declaraciones para 'América hoy'. El aún esposo de Korina Rivadeneira descartó estar involucrado sentimentalmente con la brasileña y aseguró que entre ambos solo existe amistad.

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