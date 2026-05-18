Pablo Heredia fue eliminado de ‘La granja VIP Perú’ el 15 de mayo, perdiendo la oportunidad de ganar S/100.000. El actor expresó su agradecimiento por la experiencia. | Foto: Panamericana TV

Pablo Heredia fue eliminado de ‘La granja VIP Perú’ el 15 de mayo, perdiendo la oportunidad de ganar S/100.000. El actor expresó su agradecimiento por la experiencia. | Foto: Panamericana TV

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El argentino Pablo Heredia fue eliminado de 'La granja VIP Perú' el sábado 15 de mayo y perdió la opción de llevarse S/100.000 de premio. Aunque se mostró agradecido por la oportunidad de ser parte de la primera temporada del reality de convivencia de Panamericana Televisión, el actor aseguró que no la ha pasado bien fuera de la casa hacienda.

A través de sus redes sociales, Pablo Heredia ha dejado notar que está al tanto de lo que sucede en 'La granja VIP Perú', así como de los videos que se publicaron antes de que lo eliminaran.

Pablo Heredia reacciona a video de Shirley Arica. Foto: Instagram.

Pablo Heredia admite que ha llorado tras salir de 'La granja VIP'

En una cuenta de Instagram de apoyo a las 'Víboras' se publicó un conmovedor video de Shirley Arica, quien se muestra muy afectada por la salida de Pablo Heredia y busca estar sola. “Solo quieres la conocemos, sabemos lo que está sucediendo”, es el mensaje que acompaña las imágenes.

Uno de los primeros en reaccionar fue Heredia, quien aseguró que no es fácil estar alejado de sus compañeros. “Gracias por tanto apoyo, si adentro de la granja lloraba, imaginen… ahora no paro de llorar desde que salí, los amo”, escribió el actor argentino.

“Gracias a ti, ahora solamente vemos ‘La granja’ por Shirley, eres el mejor participante después de nuestra ‘Indomable’. Ella te extraña mucho de veras, espero que algún día se reúnan y puedan hablar, extrañamos esa parejita”, “Te amamos”, “Gracias, ya puedo morir en paz”, “No pensé volver a llorar viendo un reality,dije no más , pero aquí nuevamente”, “Pablo, no aprendiste tu lección con Shirley, solo te usaba para su peón y su muchacha. Te mereces mejor, alguien que valga la pena per ti. Ella no siente lo mismo por ti” y “Ya no veo el 24/7... Tu eras la luz”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la página.