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¡Escándalo! Exigen la expulsión de Pati Lorena y Samahara Lobatón por polémico comportamiento en ‘La granja VIP Perú’

Pati Lorena y Samahara Lobatón se quitaron los micrófonos, lo que generó indignación en redes sociales. Cibernautas piden sanciones, aunque otros recuerdan que no son las únicas en haber infringido las reglas.


Usuarios piden sanción para Pati Lorena y Samahara Lobatón. Foto: captura Youtube
Usuarios piden sanción para Pati Lorena y Samahara Lobatón. Foto: captura Youtube | Foto: captura Youtube
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La eliminación de Pablo Heredia de 'La granja VIP Perú' hizo reflexionar al equipo de 'Las víboras' sobre sus estrategias. Una de las más afectadas fue Pati Lorena, quien aseguró que se equivocaron al nominar a Gabriela Herrera en el careo, pues debieron apuntar contra 'Cri Cri'. Sin embargo, Samahara Lobatón replicó que el primo de Jefferson Farfán tenía más probabilidades de ganar el juego de salvación.

“Nos equivocamos, yo les dije que era ‘Cri Cri’, yo sabía por qué. Nadie me escuchó”, expresó Pati Lorena la noche del sábado 16 de mayo, mientras que Samahara Lobatón indicó que la forma más fácil de que Cristian Guadalupe sea eliminado del reality sería por “traición”. En ese momento, ambas decidieron quitarse los micrófonos, con lo que incumplieron una de las reglas más estrictas.

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¿Pati Lorena y Samahara Lobatón serían expulsadas?

Pati Lorena y Samahara Lobatón continuaron analizando a la competencia. Mientras la productora cree que Gabriela Herrera se ha fortalecido en la placa, la joven influencer indicó que ella se salvó porque 'Los reales' no tuvieron que dividir votos. En ese momento, la realizadora se quitó el micrófono y le pidió a su compañera que hiciera lo mismo. “Sácate el micro y bótalo”, se logra escuchar.

La acción de Pati Lorena y Samahara Lobatón generó indignación en redes, pues muchos cibernautas esperan que ambas sean sancionadas en La granja VIP Perú. Sin embargo, otros recordaron que no han sido las únicas en quitarse los micrófonos y que la producción no las ha castigado.

“Eso amerita la nominación directa, sin opción a salvación”, “Este reality es como hecho a la trampa.. Osea que ellas se quitan el micrófono, pero en el recinto debería estar tapado de micrófonos también así como las cámaras.. Acá hay trampa sí o sí”, “No les van hacer nada, ella trabaja con la producción, lo máximo una llamada de atención”, “Pati es parte de la producción, que mal”, “Qué problema se hacen si Diego y Gabriela se sacan a cada rato el micrófono” y “Seguro Pati va ganar y le darán el premio a ella y no van a perder nada”; fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.

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