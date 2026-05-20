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América Multimedia confirmó la segunda edición de la feria gastronómica ‘Fusión 2026’, uno de los eventos culinarios más importantes del país. El evento se desarrollará en la Explanada de la Costa Verde y contará con más de 60 restaurantes, espacios temáticos y actividades culturales y música en vivo para toda la familia.

Además de la participación de reconocidos restaurantes y huariques, esta nueva entrega contará con experiencias inmersivas y seis mundos temáticos inspirados en la diversidad de sabores y culturas del Perú.

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¿Cuándo es la feria gastronómica 'Fusión 2026'?

La segunda edición de Fusión 2026 se realizará del 3 al 6 de septiembre en la Explanada de la Costa Verde. Durante esos días, el espacio contará con más de 30.000 metros cuadrados dedicados a la gastronomía, espectáculos y experiencias interactivas. Los asistentes podrán disfrutar de propuestas culinarias nacionales e internacionales, además de conciertos en vivo y diferentes activaciones relacionadas con la cultura peruana.

El evento busca consolidarse como una de las ferias gastronómicas más importantes del Perú, no solo por la variedad de restaurantes participantes, sino también por la propuesta cultural y familiar que acompañará esta edición. Según lo anunciado por los organizadores, el público encontrará espacios especialmente diseñados para vivir una experiencia completa alrededor de la cocina peruana y sus sabores más representativos.

El ají peruano será el gran protagonista de esta edición

Una de las principales novedades de ‘Fusión 2026’ será la experiencia inmersiva llamada ‘Nuestro Ají, donde nace el sabor’, propuesta que tendrá como eje principal este producto peruano y su importancia dentro de la gastronomía nacional. A través de este espacio, los asistentes podrán conocer más sobre la historia, variedades y relevancia cultural de este ingrediente emblemático de la cocina peruana.

Además, durante la presentación oficial también se dio a conocer a ‘Fito el Ajicito’, personaje que se convertirá en la imagen representativa de esta nueva edición y que acompañará diversas actividades junto a la Asociación Ajíes del Perú. La iniciativa busca reforzar el valor cultural de los ingredientes peruanos y promover el reconocimiento de la gastronomía nacional como parte importante de la identidad del país.

Más de 60 restaurantes y seis mundos temáticos sorprenderán al público

Jaime ‘Choca’ Mandros, gestor de la propuesta gastronómica, adelantó que ‘Fusión 2026’ contará con aproximadamente 60 restaurantes y diversas novedades para esta edición. Además, explicó que los usuarios podrán postular a sus huariques y restaurantes favoritos a través de las redes sociales oficiales del evento, donde también se realizarán sorteos y dinámicas para el público.

La feria estará dividida en seis mundos temáticos: