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Los conductores de 'América hoy', Janet Barboza y Edsón Dávila sorprendieron a los televidentes luego de protagonizar un inesperado beso en vivo durante una dinámica de actuación inspirada en una reciente escena de Onelia Molina y Kevin Díaz en 'Esto es guerra'. Aunque en un inicio ambos intentaron simular el momento frente a cámaras, la popular ‘Retoquitos’ terminó besando realmente a su compañero ‘Giselo’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción inmediata de la ‘Rulitos’ tras el beso. Entre carcajadas y frente a sus compañeros de conducción, la presentadora lanzó una inesperada frase que desató aún más bromas en el set. “No sentí nada”, expresó la conductora apenas terminó el reto actoral, mientras que ‘Giselo’ respondió entre risas: “Yo tampoco”.

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Janet Barboza bromeó tras besar a Edsón Dávila en 'América hoy'

La conductora bromeó luego de besar a ‘Giselo’, ya que aseguró que no le generó ninguna emoción especial. “Es como besar un papel”, aseguró la expareja de Nilver Huarac en pleno programa. Lejos de incomodarse, Dávila tomó el comentario con humor. “Lo bueno es que no me convertí en piedra”, añadió el presentador.

Además, el integrante de 'América hoy' aclaró que el beso no significaba nada más allá de una divertida dinámica entre amigos y compañeros de trabajo. “Un piquito a una amiga, no pasa nada”, comentó e incluso bromeó con la posibilidad de que Félix Moreno, pareja de la ‘Retoquitos’, pudiera molestarse por las bromas surgidas durante el magazín.

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Por su parte, la conductora continuó tomando el tema con naturalidad y aseguró que mantiene una gran amistad con su compañero. Además, reveló entre risas que en más de una ocasión ha llegado a dormir junto a él, aunque dejó claro que siempre lo ha considerado un querido amigo desde que ambos trabajan juntos en el espacio matutino de América TV.