Pablo Heredia fue eliminado de 'La granja VIP', generando emociones encontradas entre los participantes. Las 'Víboras' lamentaron su salida. | Foto: captura Youtube

Pablo Heredia fue eliminado de 'La granja VIP', generando emociones encontradas entre los participantes. Las 'Víboras' lamentaron su salida. | Foto: captura Youtube

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La salida de Pablo Heredia de 'La granja VIP', la noche del sábado 16 de mayo, generó diversas reacciones en el reality de convivencia. Mientras los Reales festejaron que nadie de su equipo fuera eliminado, el equipo de las Víboras se mostró dolido por la salida del argentino. Una de las más afectadas fue Pati Lorena, quien se había vuelto muy cercana a él.

“Te quiero, Pablo. Estoy triste. No puede ser que nos hayamos equivocado de esa manera, Pablo. No puede ser que te hayas ido. No puede ser. Qué injusto, qué injusto. El más noble, el más bueno, el que más trabajaba en la granja con los animales, el que siempre tenía una palabra bonita cuando estábamos tristes, cuando estábamos estresados”, dijo Pati Lorena entre lágrimas.

Pati Lorena lloró por la salida de Pablo Heredia

Pablo Heredia cayó en sentencia tras perder un juego y, cuando tuvo la oportunidad de salvarse, tampoco lo logró. Por eso terminó en la placa de eliminados y no pudo salir airoso, ya que no le alcanzaron los votos del público. Ante esa situación, Pati Lorena cree que debieron nominar a 'Cri Cri' y no a Gabriela Herrera.

“No puede ser. Qué triste, qué pena. Perdónanos, nos equivocamos”, expresó entre llantos la productora televisiva, quien fue consolada por Renato Rossini Jr., que terminó derramando algunas lágrimas. “Nada que perdonar amigos, los amo tanto…”, respondió Pablo Heredia desde su cuenta de Instagram.

Pablo Heredia reacciona al llanto de Pati Lorena. Foto: Instagram

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Renato Rossini Jr. se despidió de Pablo Heredia

Renato Rossini Jr. también le dedicó sentidas palabras a Pablo Heredia tras su sorpresiva eliminación. El participante de la primera temporada de 'La granja VIP Perú' aseguró que seguirá con su juego y que tratará de tomar las mejores decisiones, siempre con la mente fría.

“Aún quedan tres semanas, pero van a ser eternas, hermano. Gracias por (la estampita) el Señor de los milagros. Lo voy a tener conmigo. Voy a seguir jugando, voy a seguir pensando en todas las estrategias que armábamos, en dar cada paso con calma, contenerme, no pensar con la cabeza caliente y ser diplomático, ser templado, ser una persona de buenos sentimientos. Así que nada, te quiero, amigo. Te veo a la salida. Te voy a extrañar hasta que salgamos”, dijo segundos antes el hijo del actor Renato Rossini.