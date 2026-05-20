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El campeonato que nació en las calles de EE. UU. llega a América Latina: México y Perú celebran el fútbol que une barrios y comunidades

Bajo el nombre de 'Toma el Juego', el campeonato transformó canchas urbanas en puntos de encuentro donde jóvenes, artistas y comunidades vuelven a apropiarse del espacio público a través del deporte.

La plataforma "Toma el Juego" busca recuperar el fútbol comunitario en las calles y conecta a jóvenes mediante torneos en espacios urbanos
La plataforma "Toma el Juego" busca recuperar el fútbol comunitario en las calles y conecta a jóvenes mediante torneos en espacios urbanos | Foto: Toma Lima Nike
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El fútbol callejero, que nació en Estados Unidos como una plataforma para recuperar la esencia del juego en los barrios, ya se expandió por América Latina y se convirtió en uno de los movimientos deportivos y culturales más importantes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lejos de los torneos tradicionales, esta propuesta apuesta por la identidad barrial, la creatividad y la cultura urbana. El formato 3 vs. 3, inspirado en el fútbol de calle, comenzó en Los Ángeles y rápidamente llegó a ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Santiago y Seúl, consolidando una red internacional que conecta música, arte y nuevas generaciones de futbolistas.

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¿Cómo nace Toma el Juego?

La plataforma nació en 2025 en Los Ángeles como una iniciativa de la compañía Nike creada para devolver el fútbol a las calles y recuperar el espíritu comunitario del juego. El proyecto reunió a jóvenes de distintos barrios de la ciudad en torneos eliminatorios disputados en espacios urbanos, donde cada comunidad representaba su identidad a través de camisetas, música y expresiones culturales propias.

La propuesta fue diseñada como una experiencia juvenil de fútbol callejero enfocada en la creatividad y la expresión colectiva. Inspirada en campañas históricas de inicios de los 2000 vinculadas al street football, la plataforma comenzó a expandirse rápidamente hacia otras ciudades del mundo con el objetivo de crear una red global de campeones barriales rumbo a 2026.

¿En qué países de la región se ha jugado?

El primer gran escenario del campeonato fue Estados Unidos, donde participaron equipos provenientes de ocho barrios de la ciudad. La experiencia también incluyó mercados nocturnos, activaciones culturales y colaboraciones con colectivos creativos vinculados al streetwear y la música.

En México, el campeonato tomó fuerza con la activación de espacios públicos y canchas comunitarias en distintas ciudades. Allí, la plataforma fue adaptada como un circuito regional donde cada barrio genera sus propios representantes. El modelo también se conectó con la expectativa por la Copa Mundial 2026, que tendrá a México como una de las sedes principales.

La expansión internacional continuó en ciudades como Seúl, Santiago y Lima. La organización confirmó, además, que el proyecto crecerá hasta alcanzar más de 20 ciudades distribuidas en seis continentes, donde equipos clasificados competirán en una gran final internacional durante el verano de 2026.

Según la organización, el formato busca “crear una nueva generación de leyendas locales” a partir de la cultura de barrio.

Según la organización, el formato busca “crear una nueva generación de leyendas locales” a partir de la cultura de barrio. Foto: Toma Lima

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Toma El Juego Lima: el campeonato que unió barrios

En Perú, la segunda edición de “Toma El Juego Lima” se realizó el 16 de mayo en La Herradura, en el distrito de Chorrillos. El evento reunió a cientos de jóvenes, artistas y representantes de la cultura urbana en una jornada que convirtió el fútbol callejero en un espacio de expresión comunitaria.

La final contó con la presencia de figuras como Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, quienes compartieron con los asistentes y respaldaron la importancia del fútbol de barrio.

Tras varias fechas clasificatorias en distintos puntos de Lima, más de 450 jóvenes representaron a sus distritos en el formato 3 vs 3 característico del campeonato. En la categoría masculina, el equipo “3 Balas Urbanas” de Chorrillos logró el bicampeonato, mientras que “Puro Talento” de La Victoria conquistó el torneo femenino.

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