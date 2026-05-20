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Segundo Juzgado de Familia concluye tres procesos de tenencia mediante acuerdos conciliatorios en jornada por NNA

La campaña "Justicia para niñas, niños y adolescentes" en Tumbes culmina con el cierre de tres audiencias de tenencia, logrando acuerdos conciliatorios y evitando dilaciones en los procesos.

Se invita a las partes que tienen audiencias próximas a dirigirse al Segundo Juzgado de Familia. Fuente: difusión.
Se invita a las partes que tienen audiencias próximas a dirigirse al Segundo Juzgado de Familia. Fuente: difusión.
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En el marco de la campaña "Justicia para niñas, niños y adolescentes", que se desarrolla del 5 al 29 de mayo, el Segundo Juzgado de Familia con la participación del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Tumbes logró concluir, el día de hoy, tres audiencias correspondientes a procesos de tenencia, la cuales culminaron satisfactoriamente mediante acuerdos conciliatorios entre las partes (Expediente n.631-2026-FC, Expediente n.508-2026-FC y Expediente n.395-2026-FC).

Los procesos concluidos tenian audiencias programadas para los meses de junio y septiembre; sin embargo, gracias a esta jornada extraordinaria, pudieron ser atendidos y resueltos con anticipación, evitando mayor dilación procesal y favoreciendo una respuesta judicial más oportuna, cercana y humana.

Una de las audiencias se desarrolló de manera presencial en el domicilio de la progenitora, y contando además con la presencia del señor Presidente de Corte, acercando el servicio de justicia a las partes procesales.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso institucional con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo una justicia célere, conciliadora y orientada a fortalecer la paz familiar.

Asimismo, se INVITA a las partes procesales que cuentan audiencias programadas para los próximos meses a acercarse a las instalaciones del Segundo Juzgado de Familia del Equipo Multidisciplinario, a fin de recibir orientación y evaluar la posibilidad de solucionar sus conflictos familiares de manera pronta, responsable y armoniosa.

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