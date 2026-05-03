Janet Barboza impacta al juntar a Nilver Huárac y su novio Félix Moreno tras oficializar su romance

¡En armonía familiar! Janet Barboza sorprendió a sus seguidores al reunirse con Nilver Huarac y su actual pareja, Félix Moreno, durante un desayuno de fin de semana. La conductora de 'América hoy', quien recientemente hizo oficial su romance con el arquitecto en redes sociales, compartió este especial momento junto al padre de su hija, Antonella Huarac.

La popular 'Rulitos' dejó en evidencia que conserva una buena comunicación con su expareja, con quien mantuvo alrededor de nueve años de relación. Por su parte, el novio de la presentadora de 51 años también mostró detalles del momento en sus redes sociales y escribió: “Un rico desayuno dominguero”.

Janet Barboza, Nilver Huárac y Félix Moreno. Foto: Instagram

Janet Barboza comparte momento especial con Nilver Huarac y su novio

La 'Rulitos' decidió reunir a su expareja y a su novio, Félix Moreno, en una salida familiar, en la que compartieron un desayuno al estilo peruano en un restaurante de La Molina. Durante el encuentro, disfrutaron de jugos y pan con chicharrón.

La presentadora mantiene una relación cordial con el productor musical y continúan compartiendo momentos por el bienestar de su familia. Incluso, anteriormente reveló que Nilver Huarac llegó a vivir en su casa durante la pandemia, pese a que ya estaban separados. Asimismo, expresó públicamente su apoyo al padre de su hija luego de la condena de nueve años de prisión efectiva impuesta al fundador de Alma Bella por colusión agravada, caso vinculado al manejo de fondos del Festival Chim Pum Callao.

¿Quién es Félix Moreno, novio de Janet Barboza?

Félix Moreno Meza es el nuevo galán de Janet Barboza y la persona con quien la conductora se muestra más enamorada que nunca. Fue el último 26 de abril cuando la figura televisiva compartió un carrusel de imágenes de una cena romántica, con lo que oficializó su relación ante miles de seguidores luego de varias especulaciones.

Según la información difundida en sus propias redes sociales, el novio de la conductora se desempeña como arquitecto y trabaja como jefe de proyectos en una empresa inmobiliaria. Además, en TikTok se presenta como profesional egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), enfocado en temas de construcción y urbanismo.