Grupo 5 vuelve a colaborar con artistas peruanos y sorprende con el videoclip de 'Mix Rossy War (Éxitos de Oro)', junto a la icónica Rossy War. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Grupo 5 vuelve a colaborar con artistas peruanos y sorprende con el videoclip de 'Mix Rossy War (Éxitos de Oro)', junto a la icónica Rossy War. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Grupo 5 ha retomado las colaboraciones con artistas peruanos. Luego de grabar con Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Mauricio Mesones, la agrupación de cumbia sorprendió a sus fans al compartir el videoclip de lo que fue su feat. con Rossy War, quien fue una de las invitadas del último concierto gratuito que ofrecieron en Monsefú en honor a Elmer Yaipén.

La agrupación, que cuenta con 53 años de trayectoria artística, se fusiona con el estilo inconfundible de Rossy War y su banda Kaliente. Bajo la dirección y voz de Christian Yaipén, esta colaboración logra lo imposible: capturar la esencia de la nostalgia y proyectarla hacia el futuro.

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Grupo 5 y Rossy War sorprenden con popurrí





‘Mix Rossy War (Éxitos de Oro)’ cuenta con más de dos millones de reproducciones en Youtube. El popurrí revive tres himnos que marcaron una época y siguen vivos en el ADN de los peruanos: ‘Nunca pensé llorar’, ‘Amor prohibido’ y ‘Que te perdone Dios’.

“Grupo 5 y Rossy War no se juntan… hacen historia. Suena a recuerdo, pero también a presente”, señala la agrupación sobre esta versión que actualiza el legado de la technocumbia con la impecable producción sonora que caracteriza a la orquesta de Monsefú.

“La guitarra de Tito Mauri es inconfundible, estilo propio, como los grandes maestros de antología de la cumbia peruana”, “Ya es hora de que Rossy War le hagan los homenajes que merece, ella es la artista femenina que ha dejado muy en el alto al Perú”, “Amo a Rossy y me alegro que le estén dando el reconocimiento que se merece” y “Muy buen homenaje a Rossy War”; fueron algunas de las reacciones de los fans.

Grupo 5 rinde homenaje a Rossy War



Cabe indicar que ONErpm Perú, plataforma digital de música que más allá de difundir, brinda su apoyo internacional a todos sus artistas, ha sido pieza clave para difundir esta colaboración. ‘Mix Rossy War (Éxitos de Oro)’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.



Este lanzamiento es la pieza inaugural de una ambiciosa serie de 6 entregas especiales que se estrenarán entre febrero y mayo de 2026. Cada entrega busca capturar la magia vibrante de sus presentaciones en vivo, permitiendo que el público reviva desde sus dispositivos la energía de un concierto que ya se considera histórico.



