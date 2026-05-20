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‘La granja VIP Perú’ cambió de horario para competir contra ‘Esto es guerra’: ¿cómo les fue en el rating?

Desde el lunes 18 de mayo, 'La granja VIP Perú' cambió su horario a las 7.00 p. m. para competir con 'Esto es guerra', pero el rating no ha sido el esperado.

Desde el lunes 18 de mayo, 'La granja VIP Perú' cambió su horario a las 7:00 p.m. para competir con 'Esto es guerra', pero no ha variado su audiencia.
Desde el lunes 18 de mayo, 'La granja VIP Perú' cambió su horario a las 7:00 p.m. para competir con 'Esto es guerra', pero no ha variado su audiencia. | Fotos: Facebook
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Desde el lunes 18 de mayo, 'La granja VIP Perú' cambió de horario para intentar mejorar sus cifras. Asimismo, al iniciar más temprano, tuvo que medirse con 'Esto es guerra'. Sin embargo, la audiencia no ha variado mucho, ya que el reality conducido por Ethel Pozo y Adolfo Aguilar no ha logrado los objetivos esperados.

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'Esto es guerra' supera a 'La granja VIP'

El reality de competencia 'Esto es guerra', uno de los programas ancla de América Televisión, se mantiene firme como líder de los espacios en vivo de la televisión nacional. El último lunes 18 de mayo registró 19,2 puntos de rating y superó ampliamente a 'La granja VIP', que cambió de horario y solo alcanzó 1,8 puntos.

Rating del lunes 18 de mayo de la televisión peruana. Foto: Ibope Media

Rating del lunes 18 de mayo de la televisión peruana. Foto: Ibope Media

Esa noche, el reality de América Televisión captó la atención del público con los retos de actuación, entre ellos los besos de Onelia Molina y Kevin Díaz, así como los de Rosángela Espinoza con Pancho Rodríguez.

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'Esto es guerra' lidera el rating frente a 'La granja VIP'

El martes 19 de mayo, 'Esto es guerra' lideró la programación de la televisión nacional con 20,6 puntos de rating y superó ampliamente a la competencia, como la telenovela 'Valentina valiente', que obtuvo 4,6, y al reality de convivencia 'La granja VIP', que solo alcanzó 1,8 puntos.

Después de 'Esto es guerra', que lleva 14 años en la televisión peruana, se ubicó la serie 'Al fondo hay sitio' con 20,3 puntos de rating; la novela 'Señora del destino' con 14,5 y 'Los milagros de la rosa Perú' con 11,8 puntos.

Rating del martes 19 de mayo de la televisión peruana. Foto: Ibope Media

Rating del martes 19 de mayo de la televisión peruana. Foto: Ibope Media

Por otro lado, los cibernautas han criticado el nuevo cambio de horario de la franquicia internacional 'La granja VIP', que desde el lunes se emite a las 7.00 p. m. para competir directamente con 'Esto es guerra', pero no ha recibido el respaldo del público.

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