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Conciertos en Perú este fin de semana: fechas confirmadas, artistas y entradas para Rata Blanca, Grupo 5, La Bella Luz y más

Las celebraciones por el Día del Trabajo continúan este fin de semana con una serie de conciertos en Lima y en otras ciudades del Perú. Artistas locales e internacionales llenan el país de música.


El Grupo 5 retoma sus presentaciones con conciertos en el sur de Perú, mientras que La Bella Luz y Masiel Málaga animan las celebraciones en Lima este fin de semana. Foto: difusión.
El Grupo 5 retoma sus presentaciones con conciertos en el sur de Perú, mientras que La Bella Luz y Masiel Málaga animan las celebraciones en Lima este fin de semana. Foto: difusión. | Foto: difusión.
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Siguen las celebraciones por el Día del Trabajo, una ocasión significativa para recordar la lucha por los derechos laborales dignos. Artistas nacionales e internacionales continúan con los festejos en Perú para hacer bailar al público con lo mejor de la cumbia, salsa, reguetón y rock, entre otros géneros. Conoce los conciertos programados para este fin de semana en Lima y otros rincones del país.

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Conciertos en Perú con artistas nacionales

La agrupación de cumbia Grupo 5 ha retomado sus presentaciones en Perú, pero en esta oportunidad ha programado una serie de conciertos por el sur del país. Tras deleitar con lo mejor de su repertorio en Tacna y Moquegua, la orquesta se alista para cantar sus grandes éxitos en la Concha Acústica de Ilo, en una cita programada para este sábado 2 de mayo.

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Asimismo, los hijos del fallecido Elmer Yaipén Uypán continuarán con su gira por el sur del país y tienen programados conciertos en el Estadio Municipal Punta de Bombón (3 de mayo) y La Revancha Camaná (8 de mayo).

Lima también albergará a reconocidas agrupaciones de cumbia. Por ejemplo: La Bella Luz ofrecerá un concierto exclusivo este sábado 2 de mayo en el Círculo Militar (Av. Salaverry 1650, Jesús María), a partir de las 8.00 p. m. Las entradas para este show con lo mejor de la música variada están a la venta en Vaope desde S/55,50.

En tanto, Masiel Málaga continúa con las celebraciones por su segundo aniversario. Ahora llegará a La Choza Náutica (Av. Carlos Izaguirre 1430, Los Olivos) para protagonizar una noche llena de música, ritmo y emoción este domingo 3 de mayo, a partir de las 6.00 p. m. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/28,10.

Masiel Málaga continúa con las celebraciones por su segundo aniversario. Foto: difusión.

Masiel Málaga continúa con las celebraciones por su segundo aniversario. Foto: difusión.

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Conciertos en Perú con artistas internacionales

La agrupación argentina Rata Blanca ya está en Lima para reencontrarse con sus seguidores peruanos en un esperado concierto, programado para este sábado 2 de mayo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en pleno corazón del Centro de Lima. La legendaria banda de rock metálico, con más de 30 años de trayectoria, tendrá como invitados a Trémolo y Uchpa, que tocarán sus éxitos más escuchados.

Rata Blanca regresa a Lima el 2 de mayo para un esperado concierto en el Parque de la Exposición, celebrando más de 30 años de trayectoria musical en Perú. Foto: difusión

Rata Blanca regresa a Lima el 2 de mayo para un esperado concierto en el Parque de la Exposición, celebrando más de 30 años de trayectoria musical en Perú. Foto: difusión

En esta oportunidad, Rata Blanca llega al Perú para presentar lo nuevo de su repertorio y los clásicos que no pueden faltar en sus conciertos, como 'Mujer amante', 'La leyenda del Hada y el Mago', 'El beso de la bruja', 'Volviendo a casa', 'La otra cara de la moneda', 'Talismán', 'La canción del guerrero' y muchos más. Las entradas están a la venta en Teleticket.

En otro punto de Lima se presentará el cantante colombiano Ryan Castro, quien ofrecerá un show este sábado 2 de mayo en Costa 21. Con éxitos como 'Jordan' y 'Mujeriego', el popular 'Cantante del Guetto' se ha posicionado como uno de los referentes del género urbano actual, al conquistar a una nueva generación de oyentes y acumular millones de reproducciones en plataformas digitales. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket.


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