Segunda vuelta presidencial: JNE contratará más de 2 mil fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao

JNE desplegará más de 2 mil fiscalizadores de contingencia para la segunda vuelta presidencial. | Andina

JNE desplegará más de 2 mil fiscalizadores de contingencia para la segunda vuelta presidencial. | Andina

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A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la implementación de más de 2.000 fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao para supervisar la llegada del material electoral el 7 de junio.

Luis Ramos, especialista de fiscalización del JNE, indicó que también apoyarán la labor de los fiscalizadores ya establecidos. “Su misión principal está dirigida justamente a fiscalizar el arribo del material electoral a los locales de votación. Posterior a ello, se complementan y van a contribuir también en las labores de los fiscalizadores del local de votación”.

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Adicionalmente, informó que se tiene prevista una proyección de más de 26.000 supervisores para fiscalizar la segunda vuelta.



Además, el especialista informó sobre las primeras acciones que se encuentran realizando. “Se viene fiscalizando la impresión de las cédulas de sufragio, la primera y segunda sección del acta padrón, al igual que los traslados logísticos que cada uno de estos documentos requiere”.

Sobre el acta padrón, primera parte, el especialista precisó que se trata de la impresión que realiza la ONPE de la lista y relación de electores. Sobre el acta padrón, segunda parte, se refiere a las actas electorales y los demás documentos que son parte del material electoral.

“Más adelante se va a ver el ensamblaje del material electoral, el despliegue y la fiscalización previa y durante la jornada electoral”, expresó Ramos.



Además, afirmó que se aplicaría el mismo procedimiento de supervisión en todas las etapas del sufragio. Entre ellas están “las condiciones del local de votación, las garantías electorales, la instalación, el sufragio, el escrutinio y el repliegue del material electoral”.

Además, precisó que la primera ruta que va a ser ensamblada es la de los ciudadanos peruanos en el extranjero, la cual se coordina con la Cancillería. Luego vienen las rutas priorizadas por la ONPE hasta completar Lima y Callao.

Sobre este despliegue, el funcionario indicó que su finalidad es garantizar el adecuado desarrollo de la segunda vuelta al contar con un mayor apoyo de fiscalizadores.