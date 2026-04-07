Los integrantes de Grupo 5 expresaron su orgullo de convertirse en miembros de los @latingrammys. La academia respondió con un emoji de aplausos. Foto: Facebook/Grupo 5 | Foto: Facebook/Grupo 5

Los integrantes de Grupo 5 expresaron su orgullo de convertirse en miembros de los @latingrammys. La academia respondió con un emoji de aplausos. Foto: Facebook/Grupo 5 | Foto: Facebook/Grupo 5

Grupo 5 no se duerme en sus laureles. En medio de su lucha por la internacionalización, la agrupación peruana de cumbia recibió una importante noticia, que no dudó en compartirlas en sus redes sociales. El pasado lunes 6 de abril, la orquesta norteña dio a conocer que lograron convertirse en miembro de la Academia Latina de la Grabación, responsable de los Latin Grammy.

“¡Orgullosos de ser miembros de los @latingrammys!”, fue lo que escribieron los dueños de Grupo 5 en su cuenta de Instagram, sin imaginar que la misma Academia Latina de la Grabación reaccionaría con un emoji de aplausos.

La orquesta peruana de cumbia reafirma su compromiso con la internacionalización. Foto: Instagram/Grupo 5

Grupo 5 logra entrar a la Academia Latina de la Grabación

Luego de que se diera a conocer que Dayan Flor se convirtió en la primera folclórica peruana en integrar la Academia Latina de la Grabación, el Grupo 5 también anunció su inclusión. De esa manera, la orquesta liderada por Christian Yaipén ya está lista para poder postular a las diversas nominaciones.

“Son lo máximo”, “Realmente es muy especial y muy espectacular esta hermosa publicación, los felicito mucho por ser tremendos miembros y es un gran orgullo para nuestro país Perú”, “Ya era hora mis Kings”, “Orgullosa de ver cómo el talento peruano sigue ganando espacio y reconocimiento a nivel global. Esto es solo el comienzo” y “¡Felicidades chicos! Siempre con humildad”; fueron algunas de las reacciones.

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Grupo 5 feliz por el éxito de ‘Mix Lisandro Meza 2’

La emblemática orquesta peruana Grupo 5 lanzó ‘Mix Lisandro Meza 2’, una colaboración especial con el reconocido Chane Meza, en homenaje a Lisandro Meza, una de las figuras más destacadas de la cumbia latinoamericana.

Registrado en vivo durante el concierto ‘Elmer Vive’ en Monsefú, este estreno transmite la fuerza del escenario y la cercanía con el público, dos rasgos que han acompañado a la agrupación a lo largo de su historia. El mix incluye temas inolvidables como ‘El hombre feliz’, ‘La boyana’ y ‘Recorriendo Perú’, renovados con una interpretación precisa que conserva su esencia y, al mismo tiempo, los acerca a nuevas generaciones.



