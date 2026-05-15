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Espectáculos

Actriz mexicana le hace desplante a Laura Huarcayo y la rechaza al momento de despedirse en vivo

Tenso momento. Cuando Laura Huarcayo iba a darle un beso de despedida a la actriz Stephanie Salas, esta rechazó el gesto.

Laura Huarcayo es la conductora principal en 'Mande quien mande'. Foto: Composición LR/América TV.
Laura Huarcayo es la conductora principal en 'Mande quien mande'. Foto: Composición LR/América TV.
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Un incómodo momento se vivió durante la última emisión de 'Mande quien mande', donde Laura Huarcayo, La Carlota y Tula Rodríguez tuvieron como invitados al famoso actor mexicano Humberto Zurita y a su novia, la actriz y cantante Stephanie Salas. Ambos llegaron al set de América TV para promocionar la obra teatral 'El seductor'.

Sin embargo, lo que terminó robándose la atención fue el desplante que la actriz azteca le hizo a la conductora peruana al cierre del programa. Mientras Humberto Zurita agradecía al público antes de retirarse del set, Laura tenía a su costado a Stephanie Salas, a quien tomó del hombro para intentar que volteara y pudiera despedirse de ella. No obstante, fue ignorada.

Segundos después, ante la insistencia de la presentadora, la mexicana volteó con un gesto de incomodidad. Luego, cuando Laura acercó su rostro para darle un beso en la mejilla, la actriz retiró el brazo de la conductora y solo atinó a sonreír sin corresponder el gesto. Aunque la peruana también respondió con una sonrisa para suavizar el momento, la escena quedó registrada en vivo.

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¿Por qué la actriz mexicana Stephanie Salas rechazó despedirse de Laura Huarcayo?

En redes sociales surgieron dos posibilidades que explicarían la incomodidad de Stephanie Salas con Laura Huarcayo durante el programa 'Mande quien mande'. La primera ocurrió durante un segmento de actuación, en el que los invitados debían interpretar una escena de beso.

Humberto Zurita realizó la dinámica junto a la conductora peruana; sin embargo, ella rechazó el beso, pese a la insistencia de sus compañeros, y solo se dieron un abrazo. Para algunos usuarios, esta situación habría generado celos en la actriz mexicana.

La segunda apunta a que, durante la entrevista, la producción mostró en pantalla antiguas fotografías de Stephanie Salas para la revista Playboy, tomadas en la década de los 90. Según comentarios en redes, esto no habría sido del agrado de la novia de Zurita.

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Laura Huarcayo se divorció de su esposo extranjero tras 15 años de matrimonio

Laura Huarcayo recordó el año pasado cómo fue su relación con el empresario griego Dimitri Karagounis, padre de su hija, con quien estuvo casada durante 15 años hasta que en 2020 decidieron divorciarse.

Aunque la conductora no reveló los motivos de su ruptura, sí dejó en claro que mantiene una buena relación con su ahora exesposo por el bienestar de su hija Vasil, de 19 años. Además, no descartó volver a enamorarse en el futuro.

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