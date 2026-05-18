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Famoso chico reality se somete a delicada operación tras fuerte accidente en ‘Esto es guerra’ e impacta al mostrar su cicatriz: “Resistiré”

A través de redes sociales, el participante de 'Esto es guerra' compartió su experiencia posoperatoria, mostró su cicatriz y dio cuenta de su evolución tras su dura caída en plena competencia.


Facundo González tuvo la mala suerte de lesionarse en una de las competencias de 'Esto es guerra'. Fotos: América TV
Facundo González tuvo la mala suerte de lesionarse en una de las competencias de 'Esto es guerra'. Fotos: América TV | Fotos: América TV
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No es un secreto que 'Esto es guerra' es el trabajo soñado para miles de jóvenes, no solo por la gran exposición que tienen, ya sea en las pantallas o en redes sociales, sino también por el jugoso sueldo de los participantes. Sin embargo, no todo es felicidad. Lo que más temen los chicos reality es lesionarse y verse obligados a ausentarse del programa juvenil. Varios de ellos ya lo han experimentado.

Semanas atrás, Facundo González tuvo la mala suerte de lesionarse en una de las competencias de 'Esto es guerra', lo que generó preocupación entre sus compañeros, por lo que tuvo que dejar el programa. Asimismo, el participante argentino se sometió a una delicada operación y no dudó en mostrar los avances de su recuperación.

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Facundo González muestra su cicatriz

A través de sus redes sociales, Facundo González se comunica con sus seguidores, quienes están pendientes de su estado de salud. El novio de Oriana Marzoli compartió imágenes de cómo viene recuperándose de la fuerte lesión en el brazo e incluso mostró la cicatriz que dejó la intervención quirúrgica. “Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel”, se escucha como fondo musical.

Asimismo, el popular Wacho enseñó los puntos que aún tiene en su extremidad superior y expresó sus deseos de recuperarse rápidamente, tras sufrir una aparatosa caída a inicios de abril de 2026. Afortunadamente, el guerrero fue auxiliado por los paramédicos del programa.

“Bueno, mi gente, ahí andamos, recuperándonos. Hoy fuimos al médico, revisión de puntos, lavado de brazos, y dice que estamos avanzando bien. Tiempo al tiempo, de a poco podemos hacer las actividades normales, siempre con los cuidados necesarios y sigamos para adelante”, sostuvo Facundo González.

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