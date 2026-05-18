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Paolo Hurtado volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras publicar un video dedicado a su esposa, Rosa Fuentes, en plena playa de Aruba. La dedicatoria llegó con motivo del cumpleaños de la empresaria y estuvo acompañada de un mensaje emotivo: “Feliz vida Rosita”. La pieza musical elegida, cargada de letras románticas, fue interpretada por muchos como una demostración pública del afecto que Hurtado sigue profesando hacia su pareja, en un gesto que ha revitalizado la conversación sobre la estabilidad de su matrimonio.

El viaje familiar a Aruba contó con la presencia de sus hijos y amigos cercanos, incluido el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, consolidando la imagen de un entorno familiar unido. Las publicaciones en redes sociales de la madre de los hijos del ‘Caballito’ reflejaron alegría y gratitud, y mostraron que la celebración estuvo marcada por amor, risas y buenos deseos para el nuevo año de vida de la empresaria.

Paolo Hurtado dedica romántico video a Rosa Fuentes por su cumpleaños

A través de sus plataformas digitales, Paolo Hurtado compartió un clip acompañado del mensaje: “Feliz vida Rosita”. La canción elegida reflejaba un profundo mensaje de amor y complicidad.

“Qué suerte la mía. Que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo, se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta luna de miel”, se escucha en el clip difundido en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la esposa del exfutbolista de Alianza Lima también compartió detalles del viaje que realizaron. Fuentes expresó su felicidad por pasar un nuevo cumpleaños alejada del ruido mediático peruano. “Llegando a Aruba con mis personas favoritas, listos para recibir un nuevo año de vida rodeada de amor, risas y las mejores energías. Manifestando puras cosas lindas para todo lo que viene... ¡Que empiece esta nueva vuelta al sol!”, posteó.

La relación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes que se quebró por un ampay

La historia detrás de los recientes gestos públicos de Paolo Hurtado tiene un punto de inflexión claro. En marzo del 2023, el programa de Magaly Medina difundió un video que mostraba al futbolista en una situación de infidelidad con Jossmery Toledo, mientras Rosa Fuentes se encontraba embarazada de su tercer hijo.

La revelación generó un impacto inmediato: Fuentes anunció su separación y solicitó respeto por su embarazo y sus hijos. Ante esto, el ‘pelotero’ asumió públicamente su responsabilidad, pidió disculpas y reconoció su error. Durante los meses siguientes, la pareja siguió caminos distintos, aunque sus apariciones conjuntas en cumpleaños de sus hijos, viajes a Disney y celebraciones familiares alimentaron constantemente las especulaciones sobre una posible reconciliación.

A finales del 2024, 'Magaly TV: la firme' difundió imágenes de ambos disfrutando de vacaciones en Estados Unidos y, antes de eso, fueron captados bailando juntos en la fiesta de cumpleaños de su hijo menor. Además, Hurtado organizó una celebración por su aniversario número 13, con mensajes que destacaban la unión familiar, interpretados por muchos como señales de un regreso oficial de la pareja.