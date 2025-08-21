Un momento inesperado se vivió en el programa ‘América hoy’ cuando la conductora Valeria Piazza probó el arroz chaufa preparado por Facundo González y Oriana Marzoli. El reto culinario buscaba medir las habilidades gastronómicas de la pareja, pero terminó generando incomodidad en vivo. “Esto parece una sopa”, dijo la ex Miss Perú antes de probar el plato, y tras hacerlo no pudo ocultar su reacción: “Qué plato tan horrible”.

La incomodidad de Valeria fue evidente y sus palabras desataron reacciones inmediatas. Facundo, incómodo con la crítica, respondió: “Esta chica no tiene buen gusto para la comida”, mientras Oriana Marzoli observaba la situación entre risas y nervios.

PUEDES VER: Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

Valeria Piazza tilda de 'horrible' el arroz chaufa preparado por Facundo González y Oriana Marzoli

Según lo mostrado en vivo, la receta de Facundo González resultó poco atractiva desde el inicio. Valeria Piazza, al ver el plato, lo describió como una sopa, y al probarlo expresó su total desagrado. Oriana Marzoli tampoco convenció a la conductora, quien señaló con ironía que deberían “pedir delivery más seguido” al notar que la sazón de ambos estaba lejos de ser la adecuada.

La incomodidad de la ex Miss Perú llegó a tal punto que pidió agua de inmediato, asegurando que la comida tenía demasiada sal. Su reacción se volvió uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir clips y memes sobre el fallido intento culinario de la pareja.

Oriana Marzoli advierte a Facundo González sobre fecha limite para casarse

Oriana Marzoli sorprendió a las cámaras de América Hoy durante su visita a Esto es Guerra, poco después de su llegada a Lima. La exchica reality habló sin filtros sobre su relación con Facundo González y no dudó en elogiarlo por su atractivo físico. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión sobre cómo mantiene al argentino a su lado y las condiciones que le ha puesto para continuar con el romance.

“Él ya ha estado con todas las mujeres que ha podido estar, entonces la clave está en agarrar al hombre que sobre todo es infiel, cuando ya está cansadito. (…) Yo ya le he dicho que tiene dos años como máximo para plantarme el anillo, porque si no, a su casa porque tampoco tenemos toda la vida”, declaró Marzoli, dejando en claro que su sueño es llegar al matrimonio, aunque aún descarta la idea de tener hijos por el momento.