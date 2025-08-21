HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Espectáculos

Valeria Piazza pasa incómodo momento al probar el arroz chaufa preparado por Facundo González y Oriana Marzoli: "Horrible"

Valeria Piazza pidió agua para pasar el desagradable sabor del arroz chaufa preparado por Facundo González y Oriana Marzoli durante una competencia que buscaba definir quién lo había hecho mejor.

Valeria Piazza expresó su desconcierto tras probar la preparación de Facundo y Oriana. Foto: composición LR/difusión/América TV
Valeria Piazza expresó su desconcierto tras probar la preparación de Facundo y Oriana. Foto: composición LR/difusión/América TV

Un momento inesperado se vivió en el programa ‘América hoy’ cuando la conductora Valeria Piazza probó el arroz chaufa preparado por Facundo González y Oriana Marzoli. El reto culinario buscaba medir las habilidades gastronómicas de la pareja, pero terminó generando incomodidad en vivo. “Esto parece una sopa”, dijo la ex Miss Perú antes de probar el plato, y tras hacerlo no pudo ocultar su reacción: “Qué plato tan horrible”.

La incomodidad de Valeria fue evidente y sus palabras desataron reacciones inmediatas. Facundo, incómodo con la crítica, respondió: “Esta chica no tiene buen gusto para la comida”, mientras Oriana Marzoli observaba la situación entre risas y nervios.

PUEDES VER: Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

lr.pe

Valeria Piazza tilda de 'horrible' el arroz chaufa preparado por Facundo González y Oriana Marzoli

Según lo mostrado en vivo, la receta de Facundo González resultó poco atractiva desde el inicio. Valeria Piazza, al ver el plato, lo describió como una sopa, y al probarlo expresó su total desagrado. Oriana Marzoli tampoco convenció a la conductora, quien señaló con ironía que deberían “pedir delivery más seguido” al notar que la sazón de ambos estaba lejos de ser la adecuada.

La incomodidad de la ex Miss Perú llegó a tal punto que pidió agua de inmediato, asegurando que la comida tenía demasiada sal. Su reacción se volvió uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir clips y memes sobre el fallido intento culinario de la pareja.

PUEDES VER: Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: 'Por la tranquilidad de mis hijos'

lr.pe

Oriana Marzoli advierte a Facundo González sobre fecha limite para casarse

Oriana Marzoli sorprendió a las cámaras de América Hoy durante su visita a Esto es Guerra, poco después de su llegada a Lima. La exchica reality habló sin filtros sobre su relación con Facundo González y no dudó en elogiarlo por su atractivo físico. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión sobre cómo mantiene al argentino a su lado y las condiciones que le ha puesto para continuar con el romance.

“Él ya ha estado con todas las mujeres que ha podido estar, entonces la clave está en agarrar al hombre que sobre todo es infiel, cuando ya está cansadito. (…) Yo ya le he dicho que tiene dos años como máximo para plantarme el anillo, porque si no, a su casa porque tampoco tenemos toda la vida”, declaró Marzoli, dejando en claro que su sueño es llegar al matrimonio, aunque aún descarta la idea de tener hijos por el momento.

Notas relacionadas
Gisela Valcárcel confiesa la verdad sobre la permanencia de Valeria Piazza en 'América hoy': "Nunca la sacaron"

Gisela Valcárcel confiesa la verdad sobre la permanencia de Valeria Piazza en 'América hoy': "Nunca la sacaron"

LEER MÁS
Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

LEER MÁS
Valeria Piazza y Janet Barboza protagonizan tenso momento en pleno programa tras rumores de renuncia: “No seas metete”

Valeria Piazza y Janet Barboza protagonizan tenso momento en pleno programa tras rumores de renuncia: “No seas metete”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

LEER MÁS
Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

LEER MÁS
Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

LEER MÁS
El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Espectáculos

Christian Cueva podrá reencontrarse con sus hijos tras conciliar con Pamela López: "Llegamos a un acuerdo"

Magaly Medina se burla del supuesto romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: "Esto es guerra por el rating"

Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota