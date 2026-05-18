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Katy Jara revela las duras palabras que le dijo su mamá cuando se enteró de que se convirtió al cristianismo: “Te has convertido en mi peor pesadilla”

¿Su familia la rechazó? Katy Jara contó que su mayor miedo al dejar la cumbia por la religión fue enfrentar a su madre, quien tenía prejuicios contra los evangélicos. "¡Mejor ándate!", le dijo.

Katy Jara recuerda que su madre reaccionó con desconsuelo al enterarse de su nueva vida en Cristo.
Katy Jara recuerda que su madre reaccionó con desconsuelo al enterarse de su nueva vida en Cristo. | Fotos: captura/Youtube
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El 23 de diciembre de 2021 fue la fecha que Katy Jara nunca olvidará, pues fue el día en que decidió dejar atrás la cumbia, los escenarios y 'Domingos de fiesta', el programa que tanto amaba conducir. Sin embargo, no todo fue fácil. Además de tener que devolver el dinero que le habían adelantado por las presentaciones, la cantante asegura que lo más difícil fue compartir la noticia con su familia.

En una reciente entrevista en el pódcast 'Restaura2', Katy Jara contó que sabía que su familia no iba a estar feliz con su conversión al cristianismo, ya que en su casa son católicos. Incluso, cuando los evangélicos tocaban su puerta, ellos les hacían saber que pertenecían a la religión católica.

"Yo no tenía miedo de enfrentar a la gente, yo tenía miedo de enfrentar a mi familia. Yo no tenía miedo a la prensa, yo tenía miedo a mi mamá, mi papá, mi familia, qué es lo que iban a decir", recordó la ahora cantante de música cristiana.

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¿Katy Jara fue rechazada por su madre?

Asimismo, Katy Jara manifestó que le costó armarse de valor para contarle a su madre que se había convertido al cristianismo; sin embargo, al verse presionada por su hija Lucía, de 10 años, para decir la verdad, la exartista de cumbia terminó por revelarle que había empezado una nueva vida en Cristo, que se dedicaba a leer la Palabra de Dios y que había dejado la cumbia para cantar alabanzas.

"Entonces, ese día mi mamá se enteró, justo para mi cumpleaños, y solo sus palabras fueron: 'No puedo creer que te hayas convertido en mi peor pesadilla. ¡Mejor ándate!'"

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