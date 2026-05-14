Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Día de la Madre ha sido una fecha especial para millones de peruanos; sin embargo, miles de personas no la han pasado bien por la ausencia de ese ser querido tan especial. Ese fue el caso de Tepha Loza, quien perdió a su progenitora hace apenas dos meses. En una reciente transmisión, la exparticipante de 'Combate' compartió su dolor por esta pérdida, pero expresó sus ganas de seguir adelante.

A través de una transmisión en vivo por TikTok, la hermana menor de Melissa Loza contó que, a pesar de que se ha matriculado para estudiar y tratar de seguir con su vida, le resulta difícil no pensar en su madre, María Guadalupe Vigil, todos los días.

Tepha Loza sufre por la ausencia de su madre

Tras cumplirse dos meses de la partida de doña María Guadalupe Vigil, Tepha Loza se comunicó con sus seguidores para contarles cómo estaba llevando su proceso de duelo. “Están siendo días bien difíciles, la verdad, por lo que se vino el Día de la Madre. La verdad solo he tenido ganas de llorar”, expresó.

Asimismo, la exchica reality sostuvo que no hay momento en que no se acuerde de su progenitora, quien falleció el 7 de marzo, tras una intensa lucha contra el cáncer. “Pienso mucho en ella. No la saco de mi mente por nada del mundo, ni un segundo, cosa que hago, cosa que me recuerda a ella, como escuchar música, estar en mi carro y estar en mi casa”, comentó.

Tepha Loza indicó que no le gusta mostrarse vulnerable en las redes sociales; sin embargo, lo ha hecho porque es humana y porque ha sentido el respaldo del público. “Ese sentimiento tan fuerte de perder a una mamá es lo peor del planeta. No se lo deseo a nadie”, dijo entre lágrimas. “Es un dolor que no se va a ir jamás. Nuestro amor va a seguir siendo infinito”, añadió.