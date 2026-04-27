Tinelli estaría cauteloso en hacer pública su relación con Rossana Almeyda, ya que Milett Figueroa es protagonista de 'Los Tinelli 2'. | Fotos: Instagram

Tinelli estaría cauteloso en hacer pública su relación con Rossana Almeyda, ya que Milett Figueroa es protagonista de 'Los Tinelli 2'. | Fotos: Instagram

Desde que Milett Figueroa confirmó el fin de su historia de amor con Marcelo Tinelli, la prensa argentina empezó a especular sobre las razones de la ruptura. Cuando un periodista vinculó sentimentalmente a la actriz con el pastor Dante Gebel, ella salió a desmentir la primicia. Luego, se dijo que el presentador de televisión había iniciado un romance con Rossana Almeyda. A diferencia de la peruana, Tinelli alimentó los rumores con una reciente publicación.

El domingo 26 de abril, el presentador de la televisión argentina publicó un curioso video en el que etiquetó justamente a Rossana Almeyda, una exmodelo radicada en Miami, de perfil bajo, pero vinculada al ambiente mediático.

Marcelo Tinelli presume a Rossana Almeyda en redes

En medio de las especulaciones de que Marcelo Tinelli inició un romance con Rossana Almeyda poco después de finalizar su relación con Milett Figueroa, el conductor argentino compartió un video en el que aparece cocinando un guiso de lentejas en el primer día frío del año y difundió un mensaje cargado de humor e ironía.

"Cociné un guiso de lentejas para este primer día frío del año, para la mujer que no blanqueo por el reality: Rossana Almeyda, para mi amigo Fede Hoppe, que eché en forma desconsiderada, y para mi hijo. Es un homenaje al recuerdo de mi mamá, que hacía este mismo guiso durante cuatro horas hace muchos años. Los quiero. Buen domingo", expresó Tinelli en su cuenta de Instagram.

Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda tienen una relación, según prensa argentina

En los últimos días, en el programa 'Puro show', panelistas, entre ellos Pochi, aseguraron que el conductor de 66 años estaría iniciando un romance con Rossana Almeyda, con quien habría coincidido en distintos eventos, como el concierto de Ricky Martin. Además, la joven habría estado presente en situaciones del entorno familiar del conductor.

Por otro lado, en 'Puro show', Pampito expuso la razón por la que Tinelli todavía no habría hecho pública su relación con Rossana Almeyda. Según dijo, el presentador estaría esperando el estreno de la segunda temporada de su reality familiar, en la que Milett Figueroa tuvo un papel central.

"Marcelo odia nuestro programa porque fuimos spoileando todo lo que iba a pasar en su reality, como por ejemplo la pelea con Milett. Él no quería todavía contar lo de esta nueva pareja porque todavía se tiene que estrenar la segunda temporada de su reality familiar, porque cuando se estrene, una de las protagonistas es Milett, que va a tener más protagonismo que en la primera", sostuvo el polémico periodista.