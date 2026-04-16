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Milett Figueroa lanza dardo a prima de Marcelo Tinelli por llamar "la bruja más grande del Perú" a su madre: "Lo tomo de quien viene"

Mimi Alvarado generó revuelo con sus acusaciones hacia Milett Figueroa y su madre luego de su mediática separación de Marcelo Tinelli. Tras sus palabras, la actriz peruana respondió con firmeza.

Milett Figueroa envió un contundente mensaje a la prima de Marcelo Tinelli a través de 'Amor y Fuego'.
Milett Figueroa envió un contundente mensaje a la prima de Marcelo Tinelli a través de 'Amor y Fuego'. | Foto: composición LR/Amor y Fuego

Milett Figueroa responde con firmeza a Mimi Alvarado. La actriz peruana no se quedó en silencio frente a las polémicas declaraciones de Mimi Alvarado, pareja desde hace casi dos décadas de Luciano ‘El Tirri’ Giugno, primo hermano de Marcelo Tinelli. Tras anunciar el fin de su relación con el conductor argentino, Milett fue cuestionada con ironía por la periodista dominicana, quien puso en duda sus palabras y se refirió a su historial sentimental.

Lo que más generó controversia, sin embargo, fue que la comunicadora asegurara que Figueroa habría realizado una “macumba” a Tinelli y, además, calificara a su madre, Martha Valcárcel, como “la bruja más grande del Perú”. Estas afirmaciones desataron la inmediata reacción de la actriz de 33 años, que decidió responder públicamente para defender a su familia y dejar clara su postura.

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Milett Figueroa responde a prima de Tinelli

La desestimó sin rodeos. En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, espacio televisivo donde confirmó el fin de su relación con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa respondió con un contundente “Lo tomo de quien viene” a las palabras de Mimi Alvarado.

La bailarina y actriz recalcó que su atención está puesta en proyectos personales y profesionales, por lo que no piensa otorgar relevancia a comentarios que considera irrelevantes. “Estoy enfocada en mi trabajo, mi energía está evocada a mi trabajo. Los comentarios se toman de quien vienen. Soy bastante selectiva con lo que presto atención y a eso no le presto atención”, afirmó con determinación. De esta manera, dejó claro que, pese a las duras palabras de Mimi contra su madre, no entrará en un enfrentamiento directo y prefiere marcar distancia de la polémica.

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¿Qué dijo la prima de Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa y su madre?

Mimi Alvarado lanzó duras declaraciones contra Milett Figueroa y su madre, generando un fuerte revuelo tanto en la televisión argentina como en la farándula peruana. Con absoluta seguridad, aseguró que ambas habrían practicado brujería sobre Marcelo Tinelli, aunque —según ella— no surtió efecto debido al carácter del conductor. “Por mi nombre entero, Marielys Altagracia Nina Alvarado confirma que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo porque la energía de Marcelo es muy fuerte”, manifestó.

En medio de sus afirmaciones, Alvarado también se refirió a Martha Valcárcel, a quien calificó con un polémico apelativo y acusó de haberla señalado injustamente. “Porque dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande de Perú. Ella en un momento se atreve a decir que yo no soportaba a Marcelo porque estaba enamorada de Marcelo. Yo, con 20 años de novio con Luciano, ¿voy a estar enamorada de Marcelo?”, aseguró en tono enérgico.

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