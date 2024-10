Milett Figueroa ha vuelto a acaparar titulares en Argentina tras un enfrentamiento con Mimi Alvarado, la pareja de Luciano ‘El Tirri’, primo de Marcelo Tinelli. Luego de que se filtrara un audio de la escandalosa pelea entre la peruana y la dominicana durante las grabaciones del reality musical ‘Cantando 2024’; el programa emitió el capítulo completo la noche del último viernes 11 de octubre.



El enfrentamiento se volvió viral rápidamente, especialmente en TikTok, donde circulan videos del altercado, así como las reacciones de los periodistas argentinos Ángel de Brito y Agus Rey, quienes brindaron más detalles sobre este polémico suceso. “Fue un quilombo familiar”, dijo el polémico conductor de LAM.



¿Qué pasó entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado?



El conflicto se originó cuando Mimi Alvarado, quien compite en el programa, interpretó una canción de Shakira. Milett Figueroa, en su papel de jurado, le dio una calificación de cero, lo que provocó la ira de la dominicana, quien respondió con duras críticas hacia la peruana.

Mimi Alvarado culpó a Milett Figueroa de arruinar su verano en Uruguay. Foto: captura/América TV

“No me gustó, estoy decepcionada. Lamentablemente, no se logró esta noche”, fueron las duras palabras de Milett Figueroa, antes de calificarla con un cero. “No me gustó, no se sintieron las ganas. Todo muy forzado, no se entendió. No hay dicción, no me gustó, pero de verdad no me gustó esta vez”, añadió la peruana.

Lejos de aceptar las críticas de Milett Figueroa, la novia de ‘El Tirri’ no dudó en recordar la performance de Milett Figueroa en el Miss Supertalent 2016 en Corea del Sur, donde tuvo una polémica desafinación al cantar ‘Yo soy candela’. ​



“Yo vi un video de Milett que cantó ‘Soy una yayaya’. Hizo un disparate. Yo sé que tú cantas muy lindo, porque hemos vivido momentos y me encanta cómo cantas. Ahí te falló lo escénico”, sostuvo Mimi, para luego cuestionar el rol de Milett en el ‘Cantando 2024’. “Porque tú seas jurado, no me tienes que estar pisando ni diciendo....Tú hiciste un desastre en el coso viral tuyo”, añadió.

No todo quedó allí. Milett Figueroa aprovechó las cámaras para hacerle recordar a Mimi que ella la había cuestionado días atrás. “¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad de hablar de mí. Me sorprende que digas que te duele algo si no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar las críticas. Así no se puede hablar, qué agotador, que se tome un té de tilo”, dijo muy enojada.



Mimi Alvarado habla de su pelea con Milett Figueroa



Un día después del incidente, Mimi Alvarado se presentó en el programa LAM para dar su descargo sobre su pelea con la actriz peruana. Al ser consultada por qué no le cae bien Milett Figueroa, la dominicana sostuvo que no veía real a la novia de Marcelo Tinelli.



“¿Qué no me gusta? No la veo auténtica, veo que finge un montón. Odio que me haga quedar mal, como si fuera una mala persona. No la veo genuina con lo que hace, no sé quién es todavía y mira que conviví. Cuando llegué a Punta del Este, yo era quien la peinaba y le prestaba carteras”, declaró Mimi, quien añadió que la peruana le arruinó su verano.

Por otro lado, Alvarado contó que los problemas con Milett Figueroa nacieron en Punta del Este, donde grabaron escenas para el reality ‘Los Tinelli’, pero no quiso ahondar en el tema para no generar spoiler. “Hubo una discusión muy fuerte por una estupidez. Milett lloró mucho, se hizo la víctima delante de todos y dejó mal parada al ‘demonio negro’”, contó Ángel de Brito.