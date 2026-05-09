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Susy Díaz conmueve al revelar la dura realidad que vive tras asumir los gastos de Florcita y su familia: "Estoy comiendo arroz con huevo"

Susy Díaz reveló que continúa apoyando económicamente a Florcita Polo, sus nietos y sobrinos, situación que habría afectado seriamente sus finanzas tras pagar una millonaria deuda.

Susy Díaz atraviesa una difícil situación económica. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Susy Díaz atraviesa una difícil situación económica. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La situación económica de Susy Díaz volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que la excongresista confesara que enfrenta una fuerte carga financiera debido a las responsabilidades familiares que mantiene hasta la actualidad. La popular exvedette aseguró que, pese a sus esfuerzos por mantenerse estable, los gastos continúan afectando seriamente su economía.

Durante una reciente entrevista, la rubia reveló que luego de cancelar la reparación civil de S/200 mil vinculada a los procesos judiciales relacionados con el caso Vladimiro Montesinos, sus finanzas quedaron golpeadas. La artista peruana sorprendió al asegurar que incluso tuvo que reducir sus gastos personales. “Me dejaron calata, aguja, pero pagué”, expresó, antes de añadir una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Estoy comiendo arroz con huevo”.

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Susy Díaz revela que también asume gastos de su familia

Además de apoyar económicamente a su hija Flor Polo, conocida popularmente como Florcita, Susy Díaz contó que también ayuda a varios de sus sobrinos tras la muerte de sus hermanos durante la pandemia de COVID-19. La exparlamentaria explicó que decidió asumir responsabilidades familiares debido a la difícil situación que atraviesan algunos de ellos.

“Mis dos hermanos murieron de Covid, entonces tengo unos sobrinos que son como mis hijos”, relató Susy al explicar por qué continúa haciéndose cargo de diversos gastos. Entre ellos, mencionó el caso de uno de sus sobrinos, quien culminó estudios de Derecho, pero aún no obtiene el título profesional por problemas económicos relacionados con los pagos universitarios.

La figura televisiva señaló que esta situación incrementó considerablemente la presión financiera que enfrenta. “Tengo mucha responsabilidad, mucha carga familiar”, sostuvo la exvedette, dejando en evidencia que no solo respalda económicamente a Florcita y sus nietos, sino también a otros integrantes de su entorno cercano.

Susy Díaz dejó casa que compartía con Florcita Polo

En medio de esta situación, Susy Díaz confirmó que decidió abandonar la vivienda donde convivía con Florcita Polo y sus nietos en Salamanca. Según explicó, optó por mudarse a un departamento más pequeño en busca de tranquilidad y descanso emocional luego de atravesar constantes tensiones familiares.

“No duermo bien, no duermo tranquila. Entonces, he venido acá a buscar paz, tranquilidad”, declaró la excongresista durante una entrevista televisiva. Susy Díaz explicó que necesitaba alejarse del ambiente que se había generado dentro de la vivienda familiar y priorizar su bienestar personal.

Las diferencias con Florcita no son recientes. Semanas atrás, la artista peruana ya había revelado públicamente que su hija no contribuía con algunos servicios básicos del hogar. 'No paga alquiler, agua ni luz', manifestó en declaraciones emitidas en un programa de televisión local.

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